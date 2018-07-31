Россия и Япония договорились о сотрудничестве в сфере информационных и почтовых услуг

Москва , 31 июля — «Вести. Экономика». Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков и министр по внутренним вопросам и связи Японии Сэйко Нода подписали совместное заявление о сотрудничестве в области ИКТ и почтовых услуг.

Соглашение было подписано по итогам встречи министров в Москве, в рамках которой как сообщили в Минкомсвязи РФ, обсуждались вопросы сотрудничества между Россией и Японией в сфере почтовых услуг, массовых коммуникаций и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Фото: Пресс-служба Минкомсвязи РФ Константин Носков в частности, отметил успешную работу "Почты России" и «Почты Японии», которая осуществляется в рамках подписанного в 2016 г. меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области почтовой связи. Министр также сообщил о готовности российских СМИ к совместным проектам, к которым относится информационное сопровождение проекта «Год России в Японии и Год Японии в России», налаживание прямых обменов контентом, применение новых технологий, проведение взаимных стажировок и пресс-туров.

После встречи в Москве глава Минкомсвязи России вместе с коллегой из Японии посетил логистический центр «Почты России» во Внуково

Фото: Пресс-служба Минкомсвязи РФ Министры приняли участие в официальной церемонии вывода сортировочного оборудования логистического почтового центра «Почты России» во Внуково на полную мощность. В мероприятии приняли участие руководители «Почты России», представители посольства Японии в России, компании Toshiba, а также «Почты Японии».

Генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов продемонстрировал главе Минкомсвязи России и министру внутренних дел и коммуникаций Японии Сэйко Ноде современное оборудование для автоматизированной сортировки почты, установленное в партнерстве с японской компанией Toshiba.

Среди осмотренного новейшего почтового оборудования: система дистанционного таможенного оформления международных отправлений, универсальный сортировщик писем, пропускной способностью 45 тыс. отправлений в час, автоматизированная система сортировки мелких пакетов и посылок пропускной способностью 220 тыс. отправлений в сутки. Почтовый центр способен обрабатывать до 1,5 млн почтовых отправлений в сутки.

Телеканал «Россия 24» вел трансляцию официального вывода логистического центра «Почты России» на полную мощность в рамках посещения комплекса министрами из России и Японии.