Светофор на пересечении улиц Руставели и Добролюбова починили по просьбе местного жителя

По просьбе местного жителя, который оставил сообщение на портале «Наш город», указав на неисправность светофора, который расположен на пересечении улиц Руставели и Добролюбова, специалисты привели дорожный объект в порядок.

Максима Ликсутова. На портале опубликован официальный ответ заявителю за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены», — говорится в ответе.

Как установили специалисты, полдома была связана с коротким замыканием сигнального кабеля. (ск)