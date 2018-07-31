Ещё
На российском воинском захоронении в румынском городе Кэлэраш завершены ремонтно-восстановительные работы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На российском воинском захоронении в румынском городе Кэлэраш завершены ремонтно-восстановительные работы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В торжественно-траурном мероприятии, связанном с данным событием, приняли участие сотрудники представительства Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом).
Временно исполняющий обязанности руководителя представительства Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Румынии Иван Агатий приняли участие в торжественно-траурном мероприятии с возложением венков на российском (советском) воинском захоронении в городе Кэлэраш, административном центре уезда Кэлэраш, приуроченном к открытию захоронения после завершения проведения ремонтно-восстановительных работ.
Торжественно-траурное мероприятие было организовано администрацией города. В церемонии возложения венков приняли участие: Чрезвычайный и полномочный посол России в Румынии, Военный, Военно-воздушный и Военно-морской атташе при Посольстве России в Румынии, глава администрации города Кэлэраш, глава префектуры уезда Кэлэраш, военный гарнизон города, президент Ассоциации ветеранов Министерства внутренних дел Румынии, председатель филиала Национальной ассоциации по почитанию героев им. Королевы Марии в г. Кэлэраш, представители общественности.
Захоронение в городе Кэлэраш представляет собой отдельный участок на территории городского кладбища, на котором расположен воинский обелиск, 257 братских и 35 индивидуальных могил советских военнослужащих. Всего на данном воинском захоронении покоятся 722 советских воина. Представительством в ходе работы были установлены имена 697 из них.
Ремонтно-восстановительные работы на захоронении были проведены по инициативе и на средства администрации города Кэлэраш.
ТК «Звезда»: последние новости
Российские дипломаты выехали на опознание погибших в ЦАР - МИД РФ Россия лидирует по итогам первого этапа международного конкурса «Десантный взвод» в Пскове «Известия» прокомментировали информацию о гибели своих журналистов в ЦАР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы имена убитых россиян в Африке227
Лепс ударил Аллу Михееву112
В Африке убили россиян143
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России300
«Целебное фото» Лаврова, наказание за Крымский мост и другие события дня1
Видео
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение