На российском воинском захоронении в румынском городе Кэлэраш завершены ремонтно-восстановительные работы

В торжественно-траурном мероприятии, связанном с данным событием, приняли участие сотрудники представительства Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом).

Временно исполняющий обязанности руководителя представительства Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Румынии Иван Агатий приняли участие в торжественно-траурном мероприятии с возложением венков на российском (советском) воинском захоронении в городе Кэлэраш, административном центре уезда Кэлэраш, приуроченном к открытию захоронения после завершения проведения ремонтно-восстановительных работ.

Торжественно-траурное мероприятие было организовано администрацией города. В церемонии возложения венков приняли участие: Чрезвычайный и полномочный посол России в Румынии, Военный, Военно-воздушный и Военно-морской атташе при Посольстве России в Румынии, глава администрации города Кэлэраш, глава префектуры уезда Кэлэраш, военный гарнизон города, президент Ассоциации ветеранов Министерства внутренних дел Румынии, председатель филиала Национальной ассоциации по почитанию героев им. Королевы Марии в г. Кэлэраш, представители общественности.

Захоронение в городе Кэлэраш представляет собой отдельный участок на территории городского кладбища, на котором расположен воинский обелиск, 257 братских и 35 индивидуальных могил советских военнослужащих. Всего на данном воинском захоронении покоятся 722 советских воина. Представительством в ходе работы были установлены имена 697 из них.

Ремонтно-восстановительные работы на захоронении были проведены по инициативе и на средства администрации города Кэлэраш.