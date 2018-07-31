«Она вскрыла живот Васе за 45 тысяч рублей»: волгоградцы уверены, что их разорила врач-ветеринар

Волгограде хозяевам месячного котенка Васи пришлось заплатить 45 тысяч рублей за операцию. Именно такой счет выставила за свои услуги ветеринар кошачьей скорой помощи. Позже выяснилось, что лечение Васи могло обойтись волгоградцам всего в тысячу рублей. Хозяева котенка считают, что ветеринар, воспользовалась их шоковым состоянием и обманула.

Спустя два дня после операции котенок чувствует себя неплохо

Васе, шотландскому вислоухому котенку, стало плохо в прошлую субботу, 28 июля. Не понимая, что происходит с любимым питомцев, его хозяйка Тамара Газарян вызвала ветеринара на дом.

— В субботу у него начались судороги, и мне показалось, что у него начали отниматься задние и передние лапы, — рассказала v1.ru хозяйка котенка. — Он очень мучился, и первая мысль была — вызвать скорую на дом. Поисковик в Интернете выдал первыми контакты ветеринара Сахаровой. Позвонили, она сказала, что вызов стоит тысячу рублей. Деньги не великие, поэтому мы согласились. Уже через 40 минут она была у нас дома.

По словам Тамары, ветеринар приехала на вызов на легковой машине с водителем. Осмотр был проведен в квартире, после чего были назначены рентген и узи.

— Мы согласились, чтобы все это было сделано тут же — у нас дома. На тот момент нам казалось, что состояние Васи очень тяжелое. Мужчина, который ждал в машине внизу, поднял оборудование в квартиру.

Снимки рентгена ветеринар проявляла тут же — закрывшись в ванной комнате.

— Сейчас я даже не уверена, что это были наши снимки. Но она вышла и сказала, что в кишечнике у котенка инородные тела, и надо делать уколы и операцию. Только операция, по ее словам, могла спасти Васю.

Справка без печати — единственное подтверждение слов Тамары

Единственное, что сейчас подтверждает отношения ветеринара и пострадавших — это квитанция с указанием суммы, которая была заплачена за лечение месячного котенка. Волгоградцы отдали приехавшей на вызов женщине 45 тысяч рублей.

— Мы подписали договор на оказание услуг, но второй экземпляр она нам отдавать отказалась, аргументировав это тем, что работает только по одному экземпляру. Результаты узи и рентген она тоже мне не дала. Я была в шоковом состоянии и на все согласилась. Была только одна мысль — спасти Васю. Он дергался, было ощущение, что он умирает.

Месячного котенка повезли в клинику. Оставаться там на время операции хозяева не стали. Заплатив 45 тысяч рублей за лечение крохотного пациента, они надеялись на послеоперационный уход.

— Операция была в субботу днем. Соответственно, я имела право оставить кота под наблюдением до понедельника, но уже в воскресенье нам позвонили и спросили, когда мы его заберем. Администратор сказала, что Вася хорошо перенес операцию, отошел от наркоза и мы можем его забирать. Как альтернативу нам предложили заплатить еще восемь тысяч за то, чтобы мы оставили его в стационаре. Меня в городе не было, поэтому в клинику отправился мой молодой человек с отцом.

В клинике волгоградцы потребовали еще раз посмотреть договор, который они подписали днем раньше в своей квартире.

— Пока они его смотрели, администратор связалась с Еленой Сахаровой . Та буквально через пять минут приехала, выхватила договор, порвала его на куски, смыла в унитаз и вызвала охрану. Мой молодой человек с отцом пытались вернуть договор, но их скрутили охранники, порвали отцу футболку, нанесли небольшие физические увечья, о чем есть заключение экспертизы. На место даже вызвали полицию. Мы написали заявление о том, что нам отказались оказывать услуги и, кроме прочего, нанесли увечья.

Другие специалисты уверены, что Васю могла спасти простая клизма и вазелин

Уже после случившегося Тамара решила проконсультироваться с другими ветеринарами. Оказалось, что лечение месячного котенка могло обойтись ей на 44 тысячи дешевле.

— Мне сказали, что, скорее всего, у Васи был простой запор и спасти его могли обычная клизма и вазелиновое масло. То есть это примерно тысяча рублей. Не больше. Сейчас я собираю экспертные мнения, чтобы приложить их своим заявлениям в компетентные органы.

Спустя два дня после операции на кишечнике несчастный Вася чувствует себя хорошо.

— Кстати, я не уверена, что ему вообще что-то делали и у него в животе вообще были эти инородные предметы. Чтобы проверить это, котенка нужно снова отдавать под нож, но на такие жертвы я пойти, конечно, не могу.

По словам Тамары, она не единственная, кто пострадал от рук этого ветеринара, и похожие случаи не раз происходили в Волгограде и Волжском.

— На самом деле, очень много людей, которые пострадали от ее действий. Она же берет огромные деньги за свое как бы лечение. Пользуется тем, что у людей шоковое состояние и выставляет огромные счета. На данный момент нас уже порядка 20 человек собрались. И нам еще повезло: Вася остался жив. В других случаях Сахарова ставит уколы животным, люди платят огромные суммы, но животное все же умирает за считанные часы. Мы коллективно будем писать во все инстанции, начиная от Роспотребнадзора и заканчивая прокуратурой . Очень не хочется, чтобы от ее действий пострадали другие люди и их питомцы.

Сейчас несчастному Ваське уже лучше, чем в субботу

Мы позвонили в центр здоровья и красоты животных «Априори», расположенный на улице Кубанской в Волгограде, чтобы поговорить с Еленой Сахаровой. Ветеринар от объяснений отказалась, заявив, что такими рассказами о пострадавших котятах с ней пытаются совладать конкуренты.

— Все эти слухи распространяют наши конкуренты, — сказала Елена Борисовна, пояснив, что в курсе происходящего. — Мы обратились в полицию и уже возбуждено уголовное дело по данному факту. Это сделано специально против нас. У нас имеются видеозаписи с камер наблюдения, подтверждающие это. Все подробности позже. На работе нашей клиники вся эта ситуация никак не отражается. У нас прекрасные врачи и большая база постоянных клиентов. Мы попросили перечислить конкурентов-недоброжелателей центра «Априори», но ветеринар озвучивать конкретные названия отказалась. V1.ru будет следить за развитием этой ситуации.

Если вы считаете, что описанная выше история очень похожа на вашу, звоните в редакцию V1.ru по номеру 8 (8442) 26–63–92 или пишите нам на почту 34@rugion.ru. Мы обязательно с вами свяжемся и выслушаем вашу историю.