В «Известиях» опровергли данные о гибели двух журналистов в Африке

МИЦ «Известия» опровергло информацию о гибели своих журналистов в Центральноафриканской Республике , где накануне ночью неизвестные расстреляли троих предполагаемых граждан России

«Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет», — сообщили в пресс-службе «Известий».

Первым данные об убийстве трех лиц, предположительно имевших российское гражданство, предоставило информационное агентство AFP , сославшееся на источники в местных службах безопасности.

По информации СМИ, трагедия произошла в ночь с понедельника на вторник в 23 километрах от города Сибю . Граждане невыясненной национальности, предположительно, были расстреляны местными боевиками.

«То, что они россияне, у нас окончательной уверенности нет, поскольку их личные документы пока не обнаружены, обнаружены только журналистские документы. Двое из них являются сотрудниками «Известий»», — отметили днем в российском посольстве.