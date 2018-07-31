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В «Известиях» опровергли данные о гибели двух журналистов в Африке
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В «Известиях» опровергли данные о гибели двух журналистов в Африке 

Ридус 1 час назад
МИЦ «Известия» опровергло информацию о гибели своих журналистов в Центральноафриканской Республике, где накануне ночью неизвестные расстреляли троих предполагаемых граждан России.
«Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет», — сообщили в пресс-службе «Известий».
Первым данные об убийстве трех лиц, предположительно имевших российское гражданство, предоставило информационное агентство AFP, сославшееся на источники в местных службах безопасности.
По информации СМИ, трагедия произошла в ночь с понедельника на вторник в 23 километрах от города Сибю. Граждане невыясненной национальности, предположительно, были расстреляны местными боевиками.
«То, что они россияне, у нас окончательной уверенности нет, поскольку их личные документы пока не обнаружены, обнаружены только журналистские документы. Двое из них являются сотрудниками «Известий»», — отметили днем в российском посольстве.
Сегодня днем все трое погибших были доставлены в местный госпиталь. Более подробная информация об их личностях и деталях трагедии должна появится утром в среду, сообщили в диппредставительстве корреспонденту ТАСС.
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