В «Известиях» опровергли данные о гибели двух журналистов в Африке 

МИЦ «Известия» опровергло информацию о гибели своих журналистов в Центральноафриканской Республике, где накануне ночью неизвестные расстреляли троих предполагаемых граждан России.
«Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет», — сообщили в пресс-службе «Известий».
Первым данные об убийстве трех лиц, предположительно имевших российское гражданство, предоставило информационное агентство AFP, сославшееся на источники в местных службах безопасности.
По информации СМИ, трагедия произошла в ночь с понедельника на вторник в 23 километрах от города Сибю. Граждане невыясненной национальности, предположительно, были расстреляны местными боевиками.
«То, что они россияне, у нас окончательной уверенности нет, поскольку их личные документы пока не обнаружены, обнаружены только журналистские документы. Двое из них являются сотрудниками «Известий»», — отметили днем в российском посольстве.
Сегодня днем все трое погибших были доставлены в местный госпиталь. Более подробная информация об их личностях и деталях трагедии должна появится утром в среду, сообщили в диппредставительстве корреспонденту ТАСС.