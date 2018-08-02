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Первую в Карелии ветроэлектростанцию планируют построить на Белом море за 9 млрд рублей
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Первую в Карелии ветроэлектростанцию планируют построить на Белом море за 9 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
ПЕТРОЗАВОДСК, 2 августа. /ТАСС/. Первую в Карелии ветроэлектростанцию планируется построить на Белом море. Инвестиции в российско-китайский проект составят 9 млрд рублей, сообщил в четверг в интервью ТАСС глава республики Артур Парфенчиков.
"В настоящее время самым перспективным является российско-китайский проект по ветрогенерации — строительство ветроэлектростанции на 60 МВт на Белом море. Объем инвестиций — 9 млрд рублей", — сказал Парфенчиков.
По его словам, «НоваВинд» (управляющая компании Росатома по направлению ветроэнергетики) и компания китайской провинции Фуцзянь Fujian Investment and Development Group планируют создать совместное предприятие для реализации проекта. В течение года будут идти ветроизмерения.
"Для нас важна максимальная локализация оборудования, конструктивных составляющих на предприятиях Карелии. Мы хотели бы стать базой по изготовлению корпусов для ветроэлектростанций", — отметил глава региона.
В феврале пресс-служба «НоваВинд» сообщала, что в Карелии проект по строительству ветроэлектростанции мощностью до 60 МВт на берегу Белого моря планируется реализовать в 2021-2022 годах.
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