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В Ивановской области установили бюст основателю ВДВ генералу Маргелову
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В Ивановской области установили бюст основателю ВДВ генералу Маргелову 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Памятный бюст герою Советского Союза, основателю воздушно-десантных войск генералу армии Василию Маргелову установлен на улице Островского города Кинешмы в Ивановской области, сообщило во вторник правительство региона.
В торжественном открытии памятника принимали участие врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский, военнослужащие, ветераны ВДВ, руководство регионального «Союза десантников» и местные жители.
"Это важно, это связь поколений, наша история, которой мы с вами по праву гордимся. В нашей области проживает более семи тысяч ветеранов ВДВ, из них только в Кинешме — 670 человек", — подчеркнул Воскресенский.
Глава региона выразил благодарность общественной организации — «Союзу десантников», ставшей инициатором установления бюста. Кинешма — второй город в Ивановской области, где увековечена память Василия Маргелова.
Участники церемонии подчеркнули значение нового памятного места в Кинешме для развития военно-патриотического воспитания.
"Финансирование работ по проектированию, изготовлению и установке памятного бюста осуществлялось за счет личных пожертвований представителей Кинешемской городской думы, «Союза десантников», предпринимательского сообщества. Бюст из бронзы изготовлен в Краснодарском крае в скульптурной мастерской Михаила Сердюкова", — отмечают власти.
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