В Ивановской области установили бюст основателю ВДВ генералу Маргелову

В торжественном открытии памятника принимали участие врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский , военнослужащие, ветераны ВДВ, руководство регионального «Союза десантников» и местные жители.

"Это важно, это связь поколений, наша история, которой мы с вами по праву гордимся. В нашей области проживает более семи тысяч ветеранов ВДВ, из них только в Кинешме — 670 человек", — подчеркнул Воскресенский.

Глава региона выразил благодарность общественной организации — «Союзу десантников», ставшей инициатором установления бюста. Кинешма — второй город в Ивановской области, где увековечена память Василия Маргелова.

Участники церемонии подчеркнули значение нового памятного места в Кинешме для развития военно-патриотического воспитания.

"Финансирование работ по проектированию, изготовлению и установке памятного бюста осуществлялось за счет личных пожертвований представителей Кинешемской городской думы, «Союза десантников», предпринимательского сообщества. Бюст из бронзы изготовлен в Краснодарском крае в скульптурной мастерской Михаила Сердюкова ", — отмечают власти.

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