Читательская дисфункция

Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что чуть ли не четверть населения страны не владеют навыками функционального чтения. Что означает, что люди не в состоянии внятно объяснить текст, который только что был прочтен. По словам министра, проблема проявляется уже на уровне 5-6 классов, когда школьники пишут сочинения.

Когда-то СССР, а следом за ним и Россия гордилась званием самой читающей страны. Сегодня мы видим, что титул «самая читающая» далеко не то же самое, что и «самая понимающая».

Чтобы осознать масштабы катастрофы, а это именно интеллектуальной катастрофы, достаточно посмотреть комментарии к постам топовых блогеров в соцсетях или в Живом Журнале. Люди спорят, не слушая друг друга, не понимая собственно предмет спора, да и не пытаясь его понять. Даже если вычеркнуть взаимные оскорбления и нецензурную ругань, бывает очень трудно понять, что именно хотели сказать участники — настолько их сообщения бессвязны. Диагноз явлению был поставлен еще в первой декаде нулевых — клиповое мышление. Если раньше считали, что этот недуг был свойственен только молодежи, которая уже с детства росла с широкополосным интернетом, то сегодня метастазы клипового мышления поразили и старшее поколение, формировавшееся в доцифровую эпоху.

Стремительная виртуализация общения и обучения принесла свои плоды. Получилось как с кукурузой в 60-е годы прошлого века. Интерактивные образовательные программы, которые настойчиво внедрялись в школах с момента прихода массового интернета, насаждались тем же квадратно-гнездовым методом, часто бездумно и бессистемно. Детей швырнули в пучину интернета, как котят, не привив ни навыков критического мышления, ни элементарного чутья и художественного вкуса — кто сильный, тот выплывет.

Выплыли не все. На выходе получили массовую нелюбовь подрастающего поколения к большим и сложным текстам, заменив их неким образовательным фастфудом — компиляциями из занимательных дат, фактов, различных рейтингов и прочей светотени, которая легко и даже весело усваивается любой аудиторией. Впрочем, для сдачи тестов ЕГЭ большего и не нужно.

Один из прошлых министров образования сказал, что главная цель сегодня — вырастить квалифицированного потребителя, которому большие тексты ни к чему, в интернете и так расскажут о чудодейственном дигидрогене монооксиде.