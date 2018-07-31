Губернатор Ростовской области: из Ростова к 2019 году будут ходить только новые электрички 

Часть парка уже обновили к ЧМ Власти донского региона планируют полностью обновить парк поездов пригородного сообщения. Об этом сегодня сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. — У Ростова сотни единиц нового транспорта. Его надо использовать эффективно. Наследием ЧМ является и то, что у нас теперь ходят новые электрички на пригородном сообщении. До конца года на 100% парк будет заменен. Он будет полностью обновлён, — рассказал губернатор. Раннее в региональном Минтранспорта сообщали, что в 2018 году популярность электропоездов среди населения по сравнению с прошлым годом выросла в десять раз.