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Губернатор Ростовской области: из Ростова к 2019 году будут ходить только новые электрички
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Губернатор Ростовской области: из Ростова к 2019 году будут ходить только новые электрички 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Часть парка уже обновили к ЧМ  Власти донского региона планируют полностью обновить парк поездов пригородного сообщения. Об этом сегодня сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. — У Ростова сотни единиц нового транспорта. Его надо использовать эффективно. Наследием ЧМ является и то, что у нас теперь ходят новые электрички на пригородном сообщении. До конца года на 100% парк будет заменен. Он будет полностью обновлён, — рассказал губернатор. Раннее в региональном Минтранспорта сообщали, что в 2018 году популярность электропоездов среди населения по сравнению с прошлым годом выросла в десять раз.
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