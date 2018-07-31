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Победители конкурса «Лидеры России» поделились опытом с кадровым резервом региона
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Победители конкурса «Лидеры России» поделились опытом с кадровым резервом региона 

Волга Ньюс 1 час назад
Завкафедрой мировой экономики СГЭУ Дмитрий Абрамов пояснил корреспонденту «ВН», что на секции "#Кадросфера" впервые презентуют новую систему работы с кадровым потенциалом региона.
"Мы представляем новый метод взаимодействия «Лидеров России» с региональными экспертами для выработки стратегических направлений для развития области, — говорит он. — Попробуем набросать определенные проекты для развития".
"На этой площадке мы пытаемся запустить проект, который предполагает, что наши сегодняшние кадры будут исполнять проекты государственного масштаба, — рассказал замдиректора «Самарского регионального ресурсного центра», модератор секции "#Кадросфера" Валерий Касатиков. — По сути, это презентация проекта по работе с национальными проектами. Нашими спикерами станут восемь победителей конкурса «Лидеры России». Они расскажут о своем опыте проектной деятельности и вместе с нашим активом примут участие в игре. Чтобы своим примером и своим опытом показать, как может работать иная форма управления".
Модератор сразу пообещал, что тихо просидеть три часа не получится и представил почетных гостей: Александра Лебедева (Казань), Андрей Михайлов (Пушкин), Марина Шевченко (Рязань), Дмитрий Юрьев (Санкт-Петербург), Екатерина Вебер (Екатеринбург), Николай Сапрунов (Ростов-на Дону), Рагим Ахадов (Санкт-Петербург), Анна Сирота (Самара).
С напутственными словами выступили «Лидеры России». Дмитрий Юрьев говорил о практической пользе применения гибких методик, технологии open space, когда весь коллектив общается и решает общую задачу, а не каждый работает сам за себя. Марина Шевченко — о создании образовательной платформы, помогающей выработать у современных детей навыки soft skills (общения друг с другом, умения договариваться и т. д.).
Татьяна Лебедева сообщила, что после победы в конкурсе «Лидеры России» полностью поменяла свое мировоззрение и заверила собравшихся: «Над каким бы проектом мы не работали, это важно для всех нас». \
Затем на площадке "#Кадросфера" прошла интерактивная игра «Метод C. R. I. Z. E.» — десять шагов стратегического управления регионом для развития его инвестиционной привлекательности. И участники всех четырех «резервных» команд по праву заслужили звание «Лидерский спецназ».
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