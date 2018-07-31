Казанский вокзал станет одной из площадок танцевального флешмоба проводников из студенческих отрядов

Члены студенческих отрядов проводников примут участие в танцевальном флешмобе, который пройдет на Казанском вокзале Москвы 3 августа 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Уточняется, что мероприятие приурочено к празднованию Дня железнодорожника, который отмечается ежегодно в первое воскресенье августа.

«В мероприятии на Казанском вокзале Москвы примут участие около 100 представителей российских студенческих отрядов. Планируется, что всероссийский флешмоб объединит более 2 тыс. студентов, работающих в летний период проводниками в поездах дальнего следования», — добавили в пресс-службе.