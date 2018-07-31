Москва и Токио обсудили перспективы поставок газа с Камчатки в Японию

На фоне встречи «2+2» «РГ» попросила посла России в Японии Михаила Галузина рассказать о перспективах отношений двух стран.

Михаил Юрьевич, насколько успешно развиваются российско-японские отношения?

Галузин: Я, как посол, хочу надеяться, что идея поступательного развития российско-японских отношений ведет ко взаимной выгоде. В позитивной атмосфере российско-японских отношений легче искать пути взаимоприемлемого решения проблемы мирного договора. Очень надеюсь, что такая идея разделяется всеми политическими силами современной Японии.

Президент Путин, выступая на встрече с российскими послами, отметил, что внешняя политика России должна стать более экономически ориентированной. Возможно ли это в случае с Японией?

Галузин: У нас уже очень большой потенциал экономического и научно-технологического сотрудничества с Японией. Равно как и сотрудничества в любой другой сфере, поскольку речь идет о двух странах, входящих в число крупнейших мировых экономик, о государствах-соседях, чьи экономические структуры достаточно гармонично дополняют друг друга. Для взаимовыгодного продвижения двусторонних экономических, торговых, инвестиционных, научно-технологических связей есть очень большой потенциал. В первую очередь это перспективный характер российско-японского сотрудничества в области поддержания энергетической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР — «РГ»).

Что имеется в виду?

Галузин: Прежде всего — репутация нашей страны как надежного, не подверженного сиюминутным колебаниям политической конъюнктуры поставщика энергоносителей на мировые рынки. В Азиатско-Тихоокеанском регионе Россия давно и прочно зарекомендовала себя как исключительно ответственный и надежный поставщик энергоносителей. Так, наши поставки с предприятий по сжижению природного газа на Сахалине покрывают около 10 процентов потребления СПГ в Японии. Такова во многом уникальная роль России как гаранта энергетической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который никогда не нарушал обязательств по поставкам энергоносителей. Наши японские партнеры могут быть уверены, что так останется и впредь. Мы станем выполнять свои контрактные обязательства. На Петербургском экономическом форуме премьер Японии Синдзо Абэ изложил концепцию создания стратегического маршрута поставок СПГ из полярных районов России через Севморпуть, Берингов пролив и перевалочный хаб на Камчатке — на юг, в Японию и на другие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Замыслы господина Абэ перекликаются с российскими стратегическими идеями по развитию Севморпути и поставкам СПГ на рынки АТР.

Замыслы господина Абэ перекликаются с российскими стратегическими идеями по развитию Севморпути и поставкам СПГ на рынки АТР Есть яркие примеры инвестиционного сотрудничества в области автомобильной промышленности. Например, в сентябре во Владивостоке российская СОЛЛЕРС и японская «Мазда» откроют предприятие по производству двигателей для автомобилей «Мазда», которые будут поставляться в Хиросиму, в Японию на заводы корпорации «Мазда», после чего собранные там автомобили пойдут в продажу как внутри Японии, так и на мировых рынках.

Сельское хозяйство — тоже важнейшая отрасль для совместной деятельности. Мы уже начали поставки в Японию гречихи, термически обработанного мяса, но есть проекты сельскохозяйственного сотрудничества и на российской территории. Так, японский бизнес участвует в создании тепличных хозяйств на российской территории. Большие перспективы с учетом богатейшего научно-технологического потенциала двух стран открываются в области цифровой экономики, о чем по итогам переговоров на высшем уровне в мае был подписан ряд российско-японских документов, прежде всего по линии Министерства экономического развития РФ

Что касается переговоров по выработке взаимоприемлемой юридической базы с целью совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах: удалось ли о чем-то договориться и когда такая деятельность может быть начата?

Галузин: Диалог идет, хотя наши японские партнеры не всегда помогают созданию должной атмосферы вокруг него. Но до настоящего времени этот диалог идет результативно. Было определено пять направлений возможной хозяйственной деятельности на Южно-Курильских островах. Состоялся визит двух японских бизнес-миссий в этой связи, сейчас готовится третий.