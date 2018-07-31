«Ты — проститутка, ты — не человек»

Саранске полицейский попытался изнасиловать девушку, доставленную в участок за проституцию. В кабинете он таскал ее за волосы, толкал и оскорблял. Задержанной удалось вырваться из кабинета, разбив стеклянную вставку в двери. После этого полицейский попытался урегулировать конфликт, предложив секс-работнице тысячу рублей. Следственный комитет по результатам проведенной проверки нарушений в действиях сотрудника правоохранительных органов не нашел.

В редакцию «Шторма» обратилась Дарина Иванченко, сотрудница фонда «Серебряная Роза» — организация занимается защитой прав секс-работниц. Она рассказала о Марии (имя изменено) из Саранска, которая столкнулась с насилием со стороны сотрудника правоохранительных органов.

«Мы с девочкой работали и на выезде, и у себя принимали клиентов. Водитель был у нас личный. Приехали на адрес. Это случилось 10 апреля. Получилась как будто контрольная закупка, но без закупки. Они сказали, что это «перепись». В общем, приняли нас, но уговорили, что только объяснительные напишем, и отпустят. Ну, думаю, раз попалась, ладно, напишу», — рассказала «Шторму» Мария.

По словам девушки, такие мероприятия проводились в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу: перед соревнованием в городах, принимающих мундиаль, полицейские фиксировали всех секс-работниц.

После того как Мария и еще несколько девушек написали объяснительные в отделении полиции, им сказали дождаться в коридоре начальника. Для чего — не объяснили.

«Пришел начальник — в гражданке, в хламину пьяный, несло перегаром. Когда мимо проходил, начал таким быдловатым голосом: «Ты кто такая, ты вообще откуда?» Я попросила нормально общаться, сказала, что не обязана ему представляться, потому что он неизвестно кто, в гражданке, еще и пьяный. Ну, видимо, его это задело», — рассуждает девушка.

Через несколько минут голос зашедшего в кабинет «начальника» — всех вывести, эту оставить. Задержанных секс-работниц вывели из отделения, а Марию оставили. Объяснить, почему она должна оставаться, сотрудники отказались.

«Кто это вообще? Почему он пьяный в отделе? Это превышение полномочий», — обратилась девушка к одному из сотрудников.

«Не надо с ним спорить, просто поговори с ним, и все, у него и спросишь, почему пьяный», — ответил работник УМВД.

«Раньше я уже слышала, как тут подобные мероприятия проводятся — девочки бесплатно дают, — объяснила Мария. — В кабинете он требовал от меня написать заявление на водителя — якобы он наш сутеренер». Девушка отказалась.

Полицейский потребовал, чтобы девушка выложила все содержимое сумки на стол. Поначалу Мария сопротивлялась: «Меня уже при входе обыскали, достаточно».

Харитонов начал хватать ее за волосы, за шею, толкать и угрожать: «Ты — проститутка, понимаешь? Ты — не человек».

Полицейский продолжил настойчиво требовать, чтобы девушка выложила содержимое сумки на стол, сопровождая это фразами вроде «Может, тебя чуть-чуть за волосы оттаскать?» и угрозами «навешать подзатыльников».

После того как девушка сдалась и начала рыться в сумке, мужчина схватил ее за волосы, начал обыскивать карманы куртки и обнаружил телефон. Не справившись с устройством, он просто разбил его об пол, после чего запись диктофона оборвалась.

Последующий месседж Харитонова заключался в следующем: раз задержанная проститутка, то должна «отработать» для полицейского. Далее продолжились оскорбления и применение физической силы.

В какой-то момент пьяный «начальник» сменил тон на более дружелюбный, и девушка решила попросить воды. Когда Харитонов отвернулся, она побежала к двери и, разбив стеклянную вставку, вырвалась из кабинета. Разбитое стекло оставило на девушке множество порезов.

Подруга, которая была в соседнем кабинете с другим полицейским, начала отговаривать Марию от заявлений, аргументируя это тем, что порезы спишут на попытку суицида, а свидетели в отделе полиции все как один скажут, что ничего не слышали. Так и получилось. Против пострадавшей, как оказалось позже, свидетельствовала и ее «подруга».

«Харитонов вышел за мной, потом из другого кабинета вышла моя напарница. В итоге вывели нас через черный ход. Харитонов пытался дать денег, конфликт чтобы замять. Ну я отказалась, сразу же, этим днем, было написано в СК заявление, следователь приехал, осмотрел место преступления», — рассказала Мария. Кстати, Харитонов тоже участвовал в осмотре.

Разумеется, из Следственного комитета пришел отказ в возбуждении уголовного дела: сотрудники полиции ничего не слышали, камеры ничего не записали, а обвинение в попытке изнасилования — клевета. Не помогла и диктофонная запись.

Затем были написаны заявления в прокуратуру ФСБ . В прокуратуре удовлетворить жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела отказались. В ФСБ сообщили, что передадут материалы в МВД.

На этом мучения секс-работницы не закончились. Девушку пытались разыскать, чтобы затем наказать за ее обращения в Следственный комитет: наведывались в салоны, бани и караулили у подъезда.

«Меня пугали от и до: первые две недели меня искали по городу, собирали всех девчонок, сутенеров проверяли, по баням ездили. До меня только слухи доходили, что весь город шмонают, пытаются на кого-то надавить, — рассказала Мария. — Меня даже выслеживали возле дома, я адрес потом сменила. В страхе жила каждый день».

У Марии есть дочка, ей пять лет. Поэтому недовольные активностью секс-работницы полицейские попытались найти управу через ребенка, обратившись в органы опеки.

«Но там у меня свои люди есть, не получилось у них до ребенка добраться», — объяснила девушка.

Она добавила, что в суд обращаться пока что нельзя — это станет последней инстанцией, а дальше можно будет только обжаловать решение.