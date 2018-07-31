ОЭСР: бизнес недостаточно цифровизирован

Организация экономического сотрудничества и развития в своем отчете указывает, что в последние годы наблюдается замедление роста производительности, а причиной этого является недостаточное использование компаниями цифровых технологий.

В документе отмечается, что быстрое развитие информационных технологий создает необходимые условия для повышения эффективности бизнеса. Однако большинство компаний не используют их в своей деятельности. Эта проблема относится даже к США ЕС . Европейские организации используют только 12% имеющегося цифрового потенциала, а американские — 18%.

Высокоскоростной интернет доступен практически всем компаниям, но внедрение других передовых приложений и инструментов существенно отстает. Например, аналитику big data используют 12,2%, а соцсети — 48%. Уровень интеграции также зависит от сферы деятельности и региона, хотя сейчас относительные расходы на внедрение значительно снизились или практически достигли нуля. Системы управления ресурсами применяют 62% компаний, выпускающих компьютеры и оптические устройства, а у гостиниц и ресторанов этот показатель падает до 15%.

Основными факторами успеха ОЭСР считает формирование инфраструктуры, совершенствование организационной деятельности и повышение квалификации персонала. По мнению организации, без этого невозможно достичь высокого уровня цифровизации. К основным стимулам развития отнесли конкуренцию и простоту перераспределения ресурсов.