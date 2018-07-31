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ОЭСР: бизнес недостаточно цифровизирован
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ОЭСР: бизнес недостаточно цифровизирован 

BitCryptoNews 17 минут назад
Фото: BitCryptoNews
Организация экономического сотрудничества и развития в своем отчете указывает, что в последние годы наблюдается замедление роста производительности, а причиной этого является недостаточное использование компаниями цифровых технологий.
В документе отмечается, что быстрое развитие информационных технологий создает необходимые условия для повышения эффективности бизнеса. Однако большинство компаний не используют их в своей деятельности. Эта проблема относится даже к США и ЕС. Европейские организации используют только 12% имеющегося цифрового потенциала, а американские — 18%.
Высокоскоростной интернет доступен практически всем компаниям, но внедрение других передовых приложений и инструментов существенно отстает. Например, аналитику big data используют 12,2%, а соцсети — 48%. Уровень интеграции также зависит от сферы деятельности и региона, хотя сейчас относительные расходы на внедрение значительно снизились или практически достигли нуля. Системы управления ресурсами применяют 62% компаний, выпускающих компьютеры и оптические устройства, а у гостиниц и ресторанов этот показатель падает до 15%.
Основными факторами успеха ОЭСР считает формирование инфраструктуры, совершенствование организационной деятельности и повышение квалификации персонала. По мнению организации, без этого невозможно достичь высокого уровня цифровизации. К основным стимулам развития отнесли конкуренцию и простоту перераспределения ресурсов.
Россия также старается внедрять инновационные технологии во все сферы экономики. Одним из таких проектов является система цифрового контроля товаров.
текст: Иван Маличенко, фото: Herve Cortinat / OECD
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