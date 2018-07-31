Новый поток русских евреев

Рамат-Ха-Хаяль — деловой центр Тель-Авива, там расположены крупнейшие компании Израиля . Там же находится ресторан «Шалот», выручка которого исчисляется в миллиардах. Это снаружи ничем не примечательное заведение является сосредоточением нового «старого» явления — потока богатых русских евреев.

Кошерное меню представляет собой смесь киевской курицы, икры с местным хумусом и тахини. Похоже, это соответствует вкусу российской элиты, той, что думала, что падение Советского Союза будет ей на руку, однако теперь убегает от администрации президента России Владимира Путина при помощи израильского паспорта.

Вспомним 1990-е Российская иммиграция в Израиль, которая достигла пика в начале 1990-х годов, в последнее время снова находится на подъеме в связи с экономическим кризисом в России. Тому способствовало снижение цен на нефть в 2015 году, а также все расширяющиеся санкции США

Израильское посольство в Москве не видело столько желающих с 1990-х годов. В то время более миллиона мигрантов из бывшего Советского Союза прибыли в Израиль, пытаясь приобрести гражданство, получить работу и найти жилье.

За последние шесть месяцев время ожидания в консульских отделах, предоставляющих израильские визы на ПМЖ, увеличилось с трех недель до трех месяцев.

Среди желающих получить гражданство Израиля — руководители банков, местные политики и представители средств массовой информации.

В соответствии с израильским законодательством страна предоставляет гражданство каждому, у кого есть хотя бы один еврейский родственник со стороны матери или отца (до третьего поколения).

Кто они и где живут

Один из новых репатриантов — бывший владелец российского телеканала ТВ2 Аркадий Майофис. Он был одним из самых влиятельных людей в российских СМИ. Однако в 2015 году ТВ2 закрыли, несмотря на публичный протест. Российским властям не понравилось дружеское общение Майофиса с Михаилом Ходорковским , а также пропаганда свободной журналистики.

Канал закрыли, а Майофис бежал. На тот момент он уже получил израильское гражданство и купил дом в богатом прибрежном городе Израиля Кейсарии по соседству с домом известной российской певицы Аллы Пугачевой

Новые репатрианты с деньгами — новые услуги

Новые граждане Израиля сформировали новые потребности и запросы. Например, одна из основных задач, стоящих перед российскими новичками, — открытие счета в местном банке. А это не так просто, как кажется.

По словам израильского адвоката Эли Гервица, основателя и президента русскоязычной адвокатской коллегии, представляющей интересы многих российских бизнесменов, «банки в Израиле похожи на знаменитую крепость Масада — в них трудно попасть, но, если уж вы внутри, вы навсегда в безопасности». В качестве яркого примера адвокат Эли Гервиц приводит один из крупнейших банков Израиля, «Апоалим».

Банк требует, чтобы все документы были одобрены налоговыми юристами, перечисленными в международном рейтинге «Чемберс энд Партнерс» (Chambers and Partners) или «Легал 500» (Legal 500).

Даже нефтяной магнат Роман Абрамович до сих пор ведет переговоры об открытии израильского счета с одним из израильских банков среднего размера.

В Израиле российским иммигрантам может быть предоставлено специальное освобождение — «закон Милчана». Этот закон полностью освобождает новых граждан Израиля от уплаты налогов на доходы, полученные за границей.

В Израиль за безопасностью

С чем связано то, что основная волна едет именно в Израиль? Казалось бы, после массовой репатриации 1990-х годов и начала 2000-х евреев в России осталось немного. Ключевое слово здесь — «третье поколение».

По израильскому «Закону о возвращении» право на гражданство Израиля имеет человек, который имеет хотя бы дедушку-еврея (в том числе и по отцовской линии). Еврейство как таковое передается по линии матери, а вот право на гражданство — так же и по линии отца.

И сейчас многие активно ищут документы, доказывающие их право на израильское гражданство.

Гражданство Израиля для многих является «запасным аэродромом», неким страховым полисом, так как сегодняшняя власть в России непредсказуема в отношении предпринимателей. «Телефонное право» — один из основных методов взаимодействия власти и бизнеса.

Сигналы, идущие с самого верха, абсолютно однозначны: никто не имеет иммунитета. И это заставляет задуматься бизнесменов в России, даже таких, как Абрамович, у которого, кажется, нет никаких проблем с Путиным.

«Даже люди, владеющие десятками и сотнями миллионов долларов, чувствуют, что безопасность утрачена» — говорит адвокат Эли Гервиц.