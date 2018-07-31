Белоснежные наряды и улыбки: Мадонна показала подросших приемных дочерей на страницах Vogue 

59-летняя Мадонна вместе с дочками стали главными героинями итальянского Vogue.
Мадонна стала главной героиней итальянской версии журнала Vogue. Фотосессия прошла в поместье королевы поп-музыки в Лиссабоне. Авторами снимков стали фотографы Маркус Пиггот и Мерт Алас. Для фотосессии в саду Мадонна выбрала весьма откровенный наряд. Вот эпатажная певица позирует в кружевных чулках лежа на траве.... а вот она позирует вместе с конем.
Также героинями номера стала и приемные дочки певицы. Вместе с подросшими наследницами Мадонна запечатлена в белоснежных нарядах в шикарном саду.
Смотри больше фотографий Мадонны из августовского номера Vogue в нашей галерее.
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Фото:Instagram / Vogue