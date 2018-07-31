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СМИ: рабочим химпредприятий Кемерова выдали велосипеды
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СМИ: рабочим химпредприятий Кемерова выдали велосипеды 

Парламентская газета 17 минут назад
Фото: Парламентская газета
Сотрудникам химических предприятий Кемерова выдали велосипеды для быстрого перемещения между цехами, передаёт ОТР.
Это транспортное средство позволит рабочим экономить время и успевать пообедать. Такой проект для региона стал уникальным, причём прежде, чем пересесть на велосипед, сотрудники проходят инструктаж и знакомятся с техникой безопасности.
Отмечается, что таким образом руководство компаний не только оптимизирует время подчинённых, но и заботится о сохранении их здоровья. Как правило, работники химической промышленности трудятся за компьютерами или в цехах — на свежем воздухе бывают мало и гуляют нечасто.
В планах местных предприятий — увеличить число транспортных средств в велопарках, чтобы сотрудники могли добираться на работу на велосипедах.
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