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Неизвестные снова разбили стекла в сербской школе в Косово
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Названы имена убитых россиян в Африке

Неизвестные снова разбили стекла в сербской школе в Косово 

РИА Новости 20 минут назад
БЕЛГРАД, 31 июл — РИА Новости. Неизвестные в ночь на вторник в очередной раз разбили стекла в сербской части школы в муниципалитетете Липлян в Косово и Метохии, передает Радио и телевидение Косово (РТК).
Нападения на косовских сербов и их имущество в самопровозглашенной республике Косово участились в последние месяцы. Школа «Брача Аксич» в селе Рабовце поделена на сербскую и албанскую части. Сербская половина уже подвергалась нападениям в июле 2017 года, когда там был устроен пожар, и в августе того же года, когда были разбиты стекла в окнах. В ночь на вторник неизвестные снова перебили все стекла в сербских классах.
"Мы все думали, что таких сцен будет все меньше, но они опять повторяются. Полтора месяца назад произошел похожий инцидент в селе Суви-Дол, а сейчас снова в Рабовце, где камнями забросали только сербскую часть, а все знают, что это многонациональная школа", — цитирует телеканал градоначальника сербского анклава Грачаница Срджана Поповича.
По его словам, подобные инциденты посылают «четкий сигнал сербам, что их образование в Косово не выстоит». Попович призвал полицию самопровозглашенной республики найти совершивших это и предыдущее нападения.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому переселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Оставшиеся около 120 тысяч сербов проживают компактно на севере края и в нескольких анклавах на юге. В 2008 году албанские административные структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость «республики Косово» от властей в Белграде. Руководство республики, которую не признали Россия, Сербия, Греция, Иран, Израиль, Испания и еще ряд стран, стремится к вступлению в международные организации и Евросоюз.
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