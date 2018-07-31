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Достижения резидентов технопарка «Русский» покажут на ВЭФ
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Достижения резидентов технопарка «Русский» покажут на ВЭФ 

Мир24 17 минут назад
Фото: Мир24
Презентация достижений резидентов технопарка «Русский» пройдет в рамках IV Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 11–13 сентября.
Идея о необходимости создания на острове Русский системы для поддержки стартапов впервые была озвучена Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на II Восточном экономическом форуме в 2016 году. Год спустя, на ВЭФ-2017, состоялась торжественная церемония открытия технопарка «Русский» и подписание соглашения между Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) и Фондом «Сколково». С сентября 2017 года резидентами технопарка стали 65 компаний из шести регионов Дальневосточного федерального округа. Все резиденты ведут работу над инновационными проектами, активное участие в которых принимают студенты, аспиранты и преподаватели ДВФУ.
Предполагается, что презентация достижений технопарка «Русский» и участие его резидентов в ВЭФ-2018 позволит активизировать процесс привлечения российских и иностранных инвестиций для формирования территории технологического предпринимательства и строительства технико-внедренческого парка в соответствии с Концепцией развития острова Русский, утвержденной Правительством России.
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