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Сибирские школьники завоевали первые места на соревнованиях по робототехнике в Китае
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Сибирские школьники завоевали первые места на соревнованиях по робототехнике в Китае 

ТАСС 29 минут назад
НОВОСИБИРСК, 2 августа. /ТАСС/. Двое учеников новосибирского лицея №22, представлявшие сборную России на международных соревнованиях по робототехнике Robocom-2018 в китайском городе Ухань, заняли первые места в индивидуальном зачете. Они успешнее других команд запрограммировали робота, перемещающего предметы на скорость. Об этом рассказал ТАСС тренер российской команды Сергей Сухинин.
Соревнования проходили с 26 по 29 июля в китайском городе Ухань в четыре этапа: индивидуальный, командный, смешанный, а также отдельный этап для студентов. От России выступало семь человек: четверо школьников и трое студентов.
"Возрастная группа «10+» (от 10 до 14 лет), состоящая из двух учеников седьмого инженерного класса лицея № 22 «Надежды Сибири» заняла первые места за успешное выполнение заданий индивидуального этапа, в котором команде было необходимо оптимизировать робота, который бы смог переместить предметы на скорость", — рассказал Сергей Сухинин.
Он уточнил, что, помимо победивших учеников лицея, в соревнованиях в Китае принимали участие студенты новосибирского государственного технического университета (НГТУ), а также учащиеся IT-класса гимназии № 17, выступавшие в группе «14+». За успешный результат команду новосибирских школьников наградили кубком и первыми опытными экземплярами роботизированных платформ для изучения искусственного интеллекта.
Во всемирных соревнованиях Robocom-2018 в Китае принимали участие команды школьников и студентов из 22 стран мира.
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