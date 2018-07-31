Роботы стали стимулом для развития Уханьской зоны высоких технологий

Австралию. УХАНЬ (WUHAN), Китай , 31 июля 2018 г. /PRNewswire/ — Финал международного конкурса 2018 World Robot Contest (WRC) проходил 27-29 июля на территории Зоны экономико-технологического развития в городе Ухань — столице центрально-китайской провинции Хубэй. В соревновании приняли участие свыше 5 000 конкурсантов, представлявших несколько сотен команд из десятка стран, охватываемых инициативой «Пояс и путь», включая Китай, Израиль

Являясь самым престижным и самым профессиональным конкурсом робототехники в Китае, WRC привлекает множество высококлассных участников, некоторые из которых не раз удостаивались титула мировых чемпионов или ставили мировые рекорды.

По сообщению департамента пропаганды Рабочего комитета зоны экономико-технологического развития г. Ухань (ЗЭТР) (районного комитета Ханьнань), соорганизаторами соревнований выступили Министерство промышленности и информационных технологий КНР, Китайский институт электроники и администрация ЗЭТР.

В программу трехдневного мероприятия вошли разнообразные конкурсы — футбольные матчи между командами роботов, соревнования по подводной детекции, а также показательные оборонительно-наступательные бои.

Четыре конкурсанта из Индии выполняли калибровку своих роботов прямо на конкурсной площадке. Они представляли команду, занявшую первое место в национальных соревнованиях беспилотных летательных аппаратов в Индии. Один из них, студент-старшекурсник, осваивающий специальность инженера электронных телекоммуникаций в политехническом вузе Нью-Дели , уже начал процесс создания собственной компании и маркетинга робота-уборщика на солнечной батарее.

Национальный чемпион прошлогоднего конкурса RoboCup Чжу Биюнь (Zhu Biyun) был увлечен управлением своими роботами в футбольном матче формата «3 на 3». Роботы состязались в игре на поле размером шесть на четыре метра, используя шарик для пинг-понга в качестве футбольного мяча. Команде Чжу выпадает отличный шанс — и они забивают.

"Гол!", — радостно кричит Чжу Биюнь. Каждый робот отмечен пятью цветовыми кодами, а над игровым полем установлены две параллельных камеры. После того, как камеры направляют фотоизображения на компьютер для анализа, компьютер автоматически определяет свои позиции и местонахождение мяча, создавая возможность для автоматического принятия решения о следующем шаге. Дальнейшие действия роботы предпринимают, получая соответствующий сигнал.

"В этом процессе наша роль сравнима скорее с функцией тренеров. Движения роботов определяем не мы, а алгоритм. Как правило, исход игры зависит от качества программного обеспечения и состояния самих роботов", — комментирует Чжу.

По словам директора конкурса Чжан Чуня (Zhang Chun), 2018 WRC также стал отличной платформой для обмена технологическим опытом и продвижения программ подготовки молодых специалистов, что значительно способствует международному сотрудничеству в сфере робототехники.

Согласно статистическим данным, размер мирового рынка роботов в 2017 году достиг 160 млрд юаней, а к 2020 году, по прогнозам, должен превысить отметку в 240 млрд Администрация Зоны экономико-технологического развития г. Ухань предложила превратить зону в «столицу роботов».

Благодаря развитой автомобилестроению, уханьская ЗЭТР уже давно носит титул «столицы автопрома». В прошлом году общая стоимость выпущенной здесь продукции составила 144,3 млрд юаней, что стало самым высоким результатом для Уханя. На долю производства автомобилей и комплектующих к ним пришлось 75 процента из этого показателя. Однако, на фоне снижения темпов развития китайского автопрома, местные власти обратили внимание на отрасль робототехники, способную стать новым двигателем регионального роста.

Развитая промышленная база и прикладной рынок обеспечили ЗЭТР статус основной площадки для индустриально-экономического прогресса Уханя. На сегодняшний день предприятия Зоны экономико-технологического развития ввели в строй уже около 3 500 роботов. Плотность использования промышленных роботов составляет около 100 единиц на 10 000 рабочих, что превышает средний уровень по стране, но по-прежнему отстает от показателей развитых стран мира.

Дабы сократить имеющийся разрыв, руководство ЗЭТР строит «город роботов», который, по прогнозам, к 2020 году обеспечит годовую производительность на уровне 10 млрд юаней, к 2030 году — 30 млрд юаней, а к 2025-му — 50 млрд юаней.

Проведение WRC входит в число инициатив, направленных на создание города роботов. В целях формирования целостной экосистемы вокруг робототехники администрация ЗЭТР будет привлекать капитал, технологии и талантливых специалистов в сфере больших данных, облачных вычислений и промышленного Интернета вещей. Зона экономико-технологического развития г. Ухань имеет все шансы в ближайшее время стать базой робототехники национального значения, обладающей большим международным влиянием.