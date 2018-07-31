Нельзя покупать арбузы и дыни в торговых точках вдоль дорог

Управа района Савелки информирует!

Роспотребнадзор предупреждает, что торговля бахчевыми культурами вдоль дорог запрещенао Эти бахчевые не прошли проверку и длительно находясь возле трассы, арбузы и дыни впитывают в себя токсичные отходы от проезжающих автомобилей.

Кроме этого, пресс-служба Роспотрбнадзора сообщает, что на санкционированных бахчевых развалах у продавца должна быть медицинская книжка и полный пакет документов, подтверждающий экологическую безопасность товара. На торговой точке должна быть вывешена информация о юридическом лице — продавце.

Разрезать арбузы или надрезать их на месте продажи категорически запрещено. При разрезе в плод заносятся микробы, которые очень быстро размножаются. Арбузы и дыни обязательно должны быть накрыты тентом, расположены на стеллажах, а не на земле. В конце рабочего дня арбузы должны вывозиться с улицы.