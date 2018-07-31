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Нельзя покупать арбузы и дыни в торговых точках вдоль дорог
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Нельзя покупать арбузы и дыни в торговых точках вдоль дорог 

Управа района Савелки 25 минут назад
Фото: Управа района Савелки
Управа района Савелки информирует!
Роспотребнадзор предупреждает, что торговля бахчевыми культурами вдоль дорог запрещенао Эти бахчевые не прошли проверку и длительно находясь возле трассы, арбузы и дыни впитывают в себя токсичные отходы от проезжающих автомобилей.
Кроме этого, пресс-служба Роспотрбнадзора сообщает, что на санкционированных бахчевых развалах у продавца должна быть медицинская книжка и полный пакет документов, подтверждающий экологическую безопасность товара. На торговой точке должна быть вывешена информация о юридическом лице — продавце.
Разрезать арбузы или надрезать их на месте продажи категорически запрещено. При разрезе в плод заносятся микробы, которые очень быстро размножаются. Арбузы и дыни обязательно должны быть накрыты тентом, расположены на стеллажах, а не на земле. В конце рабочего дня арбузы должны вывозиться с улицы.
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