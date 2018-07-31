В Мамоново ограничили потребление воды ночью

Мамоново решают проблему с водоснабжением. В городе сейчас ограничили потребление воды в ночное время, отключили автомойки, борются с нелегальными врезками, устраняют утечки и аварии.

— В Мамоново активно решают проблему с водоснабжением. Сейчас мы находимся в бывшем военном городке, эта самая окраина города. Но здесь проживает около тысячи человек. Сейчас главная задача дать давление, чтобы вода появилась на верхних этажах пятиэтажек.

В луже возле подъезда воды больше, чем дома, рассказывает Артур Антоненко. На последнем этаже многоквартирного дома, где живет Артур, этим летом вода из крана идёт по редкому случаю.

Артур Антоненко, житель улицы Белоусова:

— Воды практически на 5 этаже практически нету, бывает очень редко минут по 15 и то только тоненькой струечкой, больше воды нету, постоянно бегать на первый этаж, не знаю, там сделали какой — то кран с ведрами не мыть в туалете, не помыться ничего!

Дать большое давление в этот микрорайон не могут. Сети изношены. Рядом меняют трубы, ведущие в эту часть города. Но это не гарантирует, вода дойдет до верхних этажей. Для нормального напора надо отрезать от коммуникаций довоенный аэродром и остатки инфраструктуры бывшего военного городка.

Владимир Семиков, начальник отдела водопроводно-канализационного хозяйства МУП «Чистота» Мамоново:

— Мы сейчас хотим задействовать, только жилой фонд, а остальные все коммуникации, которые военные были сейчас мы просто их отрезаем, это даст и давление 4 и 5 этаж, у них просто не хватает давления воды.

Местные власти экономят воду, отключая её по ночам, проверяют расход автомоек и ищут утечки и незаконные врезки в водопровод.

— Было, что не было воды, и плохой напор был, но вот наладили, что то со скважинами делали.

Сейчас к работающим скважинам должны добавить несколько новых. Сейчас практически все районы города обеспечены водой бесперебойно. Оставшиеся проблемы с водоснабжением планируют решить до середины августа, когда в строй введут новые скважины.

Константин Морозов, Максим Вернер