Infortrend расширяет ассортимент своих флэш-массивов

СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), 31 июля 2018 г. /PRNewswire/ — Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) cегодня сообщила о выпуске новой линейки устройств EonStor GSa 2000. Эти флэш-массивы (AFA) обеспечивают передовые показатели производительности и надежности по обновленной цене.

Новая линейка GSa 2000 пополняет существующий ассортимент флэш-массивов GSa и также реализована без единой точки отказа. Новинки оснащены оптимизированным фирменным ПО с функциями интеллектуального восстановления дисков (Intelligent Drive Recovery (IDR)) и мониторинга эксплуатационного ресурса SSD, что гарантирует безопасность и доступность пользовательских данных. Массивы также поддерживают платы-переходники SAS-SATA для совместимости с экономически выгодными твердотельными накопителями SATA.

Кроме того, благодаря обновлению лицензии, линейка GSa 2000 предоставляет своим пользователям шлюз для подключения к облачным сервисам таких провайдеров, как Amazon S3, Microsoft Azure, Openstack Swift и Alibaba Cloud. Подобная возможность гарантирует поддержку дальнейшего расширения емкости и удаленного резервирования данных в облаке.

Семейство флэш-массивов GSa отныне включает три линейки устройств. GSa 2000 и 3000 — решения с оптимальным соотношением «цена-производительность», обеспечивающие ускорение работы различных корпоративных систем: баз данных, приложений для виртуализации, VDI, Microsoft Exchange, а также ПО медийного и развлекательного назначения. Линейка GSa 5000, в свою очередь, предоставляет высочайшие показатели производительности технологии All-Flash и предназначена для чрезвычайно высоких рабочих нагрузок I/O. Семейство GSa предлагает широкий спектр продуктов, способных удовлетворить самые разнообразные потребности пользователей с точки зрения производительности, сетевого взаимодействия и гибкости применения.

"Мы рады представить новейшее пополнение к нашем ассортименте флэш-массивов — EonStor GSa 2000. Отныне мы предлагаем три линейки устройств, охватывая все сегменты рынка AFA", — отметил старший директор по вопросам планирования продукции Томас Као (Thomas Kao).

Нажмите здесь, чтобы узнать больше о новых решениях в семействе EonStor GSa.

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение «цена-качество». Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com.