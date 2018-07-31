Горожане показали изобретения технопарка «Слава» 

В рамках акции «День без турникетов» москвичи посетили технопарк «Слава», который находится в районе Черемушки. Здесь можно было ознакомиться с интересными и полезными разработками, пишет газета «Москва За Калужской заставой».
В технопарке работают 80 предприятий, а из 1100 их сотрудников 110 являются кандидатами и докторами наук. Один из резидентов технопарка занимается проблемами сельского хозяйства и изучает возможность уничтожать вредителей культурных растений при помощи микроскопических клещей. Также на мастер-классе в технопарке «Слава» можно было понять процесс создания наночастиц. По словам руководителя центра Игоря Чмутина, технологии по изготовлению микроскопических материалов существенно улучшающих свойства любого предмета, давно стали частью нашей жизни.
Напомним, технопарк «Слава», который находится в районе Черемушки, на Научном проезде, дом 20, строение 2, — является одним из динамично развивающихся технологических парков, на территории которого размещается более 60 малых и средних инновационных предприятий. Технопарк создан по инициативе и при поддержке Правительства Москвы на территории промышленной зоны «Воронцово».