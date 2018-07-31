Горожане показали изобретения технопарка «Слава»

В рамках акции «День без турникетов» москвичи посетили технопарк «Слава», который находится в районе Черемушки . Здесь можно было ознакомиться с интересными и полезными разработками, пишет газета «Москва За Калужской заставой».

В технопарке работают 80 предприятий, а из 1100 их сотрудников 110 являются кандидатами и докторами наук. Один из резидентов технопарка занимается проблемами сельского хозяйства и изучает возможность уничтожать вредителей культурных растений при помощи микроскопических клещей. Также на мастер-классе в технопарке «Слава» можно было понять процесс создания наночастиц. По словам руководителя центра Игоря Чмутина, технологии по изготовлению микроскопических материалов существенно улучшающих свойства любого предмета, давно стали частью нашей жизни.