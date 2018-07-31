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Бизнесмены и управленцы обсудили особенности корпоративной культуры
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Бизнесмены и управленцы обсудили особенности корпоративной культуры 

Волга Ньюс 26 минут назад
Корпоративная культура для отечественного бизнеса считается сравнительно молодым термином. Если кратко, этим термином обозначается одна из важнейших составляющих предприятия или организации, с помощью которой осуществляется управление персоналом и мотивация сотрудников.
Опытом перспективного развития и подготовки инженерных специальностей поделился вице-президент по персоналу и социальной политике ПАО «АвтоВАЗ» Дмитрий Михаленко. В своем докладе он сделал акцент на том, что автомобилестроительный завод сейчас особую ставку делает на привлечение молодых инженерных кадров.
"Сегодня с уверенностью можно сказать, что предприятие преодолело последствия финансового и экономического кризиса, когда продажи новых легковых автомобилей упали более, чем в два раза, — говорит Дмитрий Михаленко. — Сегодня благодаря поддержке федеральной и региональной власти мы преодолели тяжелую ситуацию с занятостью, и предприятие вновь развивается. В планах на ближайшие годы — выпуск двенадцати новых моделей автомобилей «Lada». В связи с этим вырос и объем работы для нашего научно-технического центра".
В прошлом году научно-технический центр принял на работу 155 инженеров, в этому году рабочие места заняли уже более двухсот специалистов с высшим техническим образованием. Всего до 2022 года планируется принять около тысячи новых сотрудников. В связи с этим предприятие заключает договоры о сотрудничестве высшими учебными заведениями Самары и соседних регионов.
По словам Дмитрия Михайленко, тесная взаимосвязь с вузами — одна из важнейших стратегий развития корпоративной культуры предприятия. Студенты участвуют в различных образовательных и информационных мероприятиях АвтоВАЗа, посещают лекции главного автомобильного дизайнера Стива Маттина, бывают на экскурсиях на предприятия и на выставках автомобилей.
Заместитель председателя Поволжского Банка ПАО «Сбербанк» Светлана Арнаутова провела мастер-класс на тему корпоративного развития лидеров. В нем она рассказала о тех наработках и инновационных методах, которые применяются в старейшем финансовом учреждении России.
"Опыт Сбербанка будет полезен для всех организуй, а не только для тех, кто связан с финансами, — говорит Светлана Арнаутова. — Мы являемся компанией с богатой управленческой базой, чья эффективность доказана многолетней практикой".
В частности, она рассказала аудитории о том, что сейчас при найме специалиста на работу стаж работы уже не имеет того значения, которое ему придавали в девяностые годы. Не принято так же акцентировать внимание на количестве высших образований. Сейчас лидирует другой подход к работе, основанный на саморазвитии, качестве производимого продукта и взаимодействии с клиентом. Именно это, по мнению спикера, поможет современным молодым кадрам развиваться и строить карьеру.
О реформировании системы государственного управления участникам мастер-класса рассказал директор Центра управления изменениями Высшей школы государственного управления РАНхИГС при президенте РФ Алексей Шипов.
"С одной стороны, я, как представитель академии, и как человек, работающий, что называется, «в полях» с командой, которая внедряет все эти практики, поделился с участниками форума подходом к внедрению изменений в системе госуправления, — рассказал Алексей Шипов. — Важная составляющая этих изменений кроется в необходимости понимать, как мотивировать и воодушевлять сотрудников".
В завершении участникам мастер-класса был представлен дайджест, посвященный реализации самарской траектории роста, о котором рассказала руководитель отдела развития персонала и наград департамента по управлению персоналом и кадровой политики администрации Самары Кристина Богомазова.
Кадровый проект реализуется с начала 2018 года по инициативе Елены Лапушкиной. Его целью, наряду с отбором профессиональных управленцев и одаренной молодежи, является их совместное профессиональное развитие: проведение тренингов, семинаров и мастер-классов от руководителей отраслевых органов администрации, а также развитие института наставничества.
Таким образом, в Самаре на практике реализуют то, что другие регионы пока лишь прорабатывают в теории.
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