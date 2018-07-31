Бизнесмены и управленцы обсудили особенности корпоративной культуры

Корпоративная культура для отечественного бизнеса считается сравнительно молодым термином. Если кратко, этим термином обозначается одна из важнейших составляющих предприятия или организации, с помощью которой осуществляется управление персоналом и мотивация сотрудников.

Опытом перспективного развития и подготовки инженерных специальностей поделился вице-президент по персоналу и социальной политике ПАО «АвтоВАЗ» Дмитрий Михаленко . В своем докладе он сделал акцент на том, что автомобилестроительный завод сейчас особую ставку делает на привлечение молодых инженерных кадров.

"Сегодня с уверенностью можно сказать, что предприятие преодолело последствия финансового и экономического кризиса, когда продажи новых легковых автомобилей упали более, чем в два раза, — говорит Дмитрий Михаленко. — Сегодня благодаря поддержке федеральной и региональной власти мы преодолели тяжелую ситуацию с занятостью, и предприятие вновь развивается. В планах на ближайшие годы — выпуск двенадцати новых моделей автомобилей «Lada». В связи с этим вырос и объем работы для нашего научно-технического центра".

В прошлом году научно-технический центр принял на работу 155 инженеров, в этому году рабочие места заняли уже более двухсот специалистов с высшим техническим образованием. Всего до 2022 года планируется принять около тысячи новых сотрудников. В связи с этим предприятие заключает договоры о сотрудничестве высшими учебными заведениями Самары и соседних регионов.

По словам Дмитрия Михайленко, тесная взаимосвязь с вузами — одна из важнейших стратегий развития корпоративной культуры предприятия. Студенты участвуют в различных образовательных и информационных мероприятиях АвтоВАЗа, посещают лекции главного автомобильного дизайнера Стива Маттина , бывают на экскурсиях на предприятия и на выставках автомобилей.

Заместитель председателя Поволжского Банка ПАО «Сбербанк» Светлана Арнаутова провела мастер-класс на тему корпоративного развития лидеров. В нем она рассказала о тех наработках и инновационных методах, которые применяются в старейшем финансовом учреждении России

"Опыт Сбербанка будет полезен для всех организуй, а не только для тех, кто связан с финансами, — говорит Светлана Арнаутова. — Мы являемся компанией с богатой управленческой базой, чья эффективность доказана многолетней практикой".

В частности, она рассказала аудитории о том, что сейчас при найме специалиста на работу стаж работы уже не имеет того значения, которое ему придавали в девяностые годы. Не принято так же акцентировать внимание на количестве высших образований. Сейчас лидирует другой подход к работе, основанный на саморазвитии, качестве производимого продукта и взаимодействии с клиентом. Именно это, по мнению спикера, поможет современным молодым кадрам развиваться и строить карьеру.

О реформировании системы государственного управления участникам мастер-класса рассказал директор Центра управления изменениями Высшей школы государственного управления РАНхИГС при президенте РФ Алексей Шипов.

"С одной стороны, я, как представитель академии, и как человек, работающий, что называется, «в полях» с командой, которая внедряет все эти практики, поделился с участниками форума подходом к внедрению изменений в системе госуправления, — рассказал Алексей Шипов. — Важная составляющая этих изменений кроется в необходимости понимать, как мотивировать и воодушевлять сотрудников".

В завершении участникам мастер-класса был представлен дайджест, посвященный реализации самарской траектории роста, о котором рассказала руководитель отдела развития персонала и наград департамента по управлению персоналом и кадровой политики администрации Самары Кристина Богомазова.

Кадровый проект реализуется с начала 2018 года по инициативе Елены Лапушкиной . Его целью, наряду с отбором профессиональных управленцев и одаренной молодежи, является их совместное профессиональное развитие: проведение тренингов, семинаров и мастер-классов от руководителей отраслевых органов администрации, а также развитие института наставничества.

Таким образом, в Самаре на практике реализуют то, что другие регионы пока лишь прорабатывают в теории.