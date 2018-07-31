Гагарина легла под иглы

Певица Полина Гагарина призналась, что является поклонницей акупунктуры, или, проще говоря, иглоукалывания.

Поклонников фотография певицы с иглами изрядно напугала. Многие подписчики признались, что никогда не пошли бы на столь спорную процедуру. А те, кому довелось опробовать такую терапию, в комментариях утверждают, что это очень больно. Правда, нашлись и те, кто акупунктуру любит.

Стоит отметить, что акупунктура с ботоксом и прочими инъекциями ничего общего не имеет. На самом деле, это древняя китайская методика, с помощью которой врачи осуществляют воздействие на определенные точки тела. Те, кто регулярно практикует иглоукалывание, заявляют, что это действительно помогает бороться со стрессом и усталостью. А ряд специалистов таким образом даже лечат достаточно серьезные заболевания.