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Гагарина легла под иглы
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Гагарина легла под иглы 

Вечерняя Москва 35 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Певица Полина Гагарина призналась, что является поклонницей акупунктуры, или, проще говоря, иглоукалывания.
Поклонников фотография певицы с иглами изрядно напугала. Многие подписчики признались, что никогда не пошли бы на столь спорную процедуру. А те, кому довелось опробовать такую терапию, в комментариях утверждают, что это очень больно. Правда, нашлись и те, кто акупунктуру любит.
Стоит отметить, что акупунктура с ботоксом и прочими инъекциями ничего общего не имеет. На самом деле, это древняя китайская методика, с помощью которой врачи осуществляют воздействие на определенные точки тела. Те, кто регулярно практикует иглоукалывание, заявляют, что это действительно помогает бороться со стрессом и усталостью. А ряд специалистов таким образом даже лечат достаточно серьезные заболевания.
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