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Более 720 тыс. рублей переплаты за отопление вернула жителям УК из Пушкина
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Более 720 тыс. рублей переплаты за отопление вернула жителям УК из Пушкина 

РИАМО 32 минуты назад
Фото: РИАМО
По предписанию Госжилинспекции Московской области ООО «УК „Мастер-Класс“ сделала жителям перерасчет платежей за отопление в доме №16 по улице 2-й Фабричный проезд в подмосковном Пушкине, сообщается на сайте надзорного ведомства.
В результате нарушения порядка расчетов жители дома с января по май 2018 года переплатили 729,706 тысячи рублей.
»При проверке обращения жителей дома инспекторы выяснили: расчет платы за отопление собственникам помещений проводится по формуле, а не по фактическим показаниям приборов учета тепловой энергии», — сообщил руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.
Управляющей организации ООО «УК „Мастер-Класс“ предписали устранить нарушение. В установленный срок УК произвела перерасчет. Инспекторы зафиксировали, что собственникам и нанимателям были вернули деньги, переплаченные из-за ошибки УК.
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