Более 720 тыс. рублей переплаты за отопление вернула жителям УК из Пушкина

По предписанию Госжилинспекции Московской области ООО «УК „Мастер-Класс“ сделала жителям перерасчет платежей за отопление в доме №16 по улице 2-й Фабричный проезд в подмосковном Пушкине , сообщается на сайте надзорного ведомства.

В результате нарушения порядка расчетов жители дома с января по май 2018 года переплатили 729,706 тысячи рублей.

»При проверке обращения жителей дома инспекторы выяснили: расчет платы за отопление собственникам помещений проводится по формуле, а не по фактическим показаниям приборов учета тепловой энергии», — сообщил руководитель надзорного ведомства Вадим Соков

Управляющей организации ООО «УК „Мастер-Класс“ предписали устранить нарушение. В установленный срок УК произвела перерасчет. Инспекторы зафиксировали, что собственникам и нанимателям были вернули деньги, переплаченные из-за ошибки УК.