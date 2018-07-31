Профподготовка позволит 45 тыс. европейцев с нарушениями слуха получить работу

Австрийская компания equalizent займется распространением разработанных ей образовательных тренингов по профессиональной подготовке для людей с проблемами слуха в странах Евросоюза , рассказывает портал информационной службы Европейской Комиссии CORDIS. Программа, получившая финансовую поддержку ЕС, улучшит возможности социальной интеграции сотен тысяч глухих.

Проект соответствует целям Европейской стратегии по вопросам инвалидности на период 2010–2020 годов. Успешную бизнес-модель австрийской компании продвигает созданный ей проект Signs for Europe. При разработке его концепции был проведен детальный анализ рынка всех 28 стран ЕС, а также Израиля . Проект будет распространять опыт equalizent через франчайзинговую сеть. Австрийская компания много лет оказывает поддержку глухим и слабослышащим людям, ищущим работу. Их интеграция в рынок труда — важнейшая задача: в Европе свыше половины из них — безработные, а те, кто трудоустроен, часто работают на низкоквалифицированных и низкооплачиваемых должностях. Сегодня образование для людей с острыми нарушениями слуха в Европе является редким и, как правило, не ориентировано на долгосрочную занятость.

"Образовательных возможностей для глухих не хватает, а существующие часто имеют ограниченное применение, — говорит Моника Хайдер, руководитель equalizent и Signs for Europe. — Это порождает социальное неравенство, социальную изоляцию и бедность". Тренинги equalizent, основанные на языке жестов, помогли найти долгосрочную работу более 70% участников. Курсы можно проходить с 16 лет.

"Франчайзинговая сеть может ежегодно предоставлять тренинги 65 тыс. глухих европейцев, позволяя по крайней мере 45 тыс. из них получить долгосрочную работу, причем иногда — с зарплатами в секторе обслуживания, превышающими средний уровень", — говорит Хайдер. В качестве следующего шага планируется запуск немецкой франшизы. Проект ищет партнеров по всей Европе.

Валентина Шлыкова, руководитель группы администрирования персонала и поддержки информационных систем ЗАО «Ферреро Руссия», рассказала "+1" о проекте по организации бригады слабослышащих сотрудников на линии ручной переупаковки. Он был создан при участии председателя Всероссийского общества глухих во Владимирской области Светланы Ефимовой и действует на российской фабрике уже более 4 лет.

"В зоне работы бригады появились световые сигналы, табло, видеоинструкции с сурдопереводом. Сотрудникам выданы специальные отличительные жилеты, — рассказывает Валентина Шлыкова. — Был приложен максимум усилий для социальной адаптации: выделен куратор, профессиональные оценочные тесты адаптировались с учетом особенностей восприятия. К проекту привлекли всех сотрудников фабрики. Их проинформировали об особенностях коммуникации".

Бригада работает на фабрике уже пять лет и хорошо освоилась в социальном пространстве. По словам Валентины Шлыковой, «из-за ограниченности круга общения в самом начале проекта лишь двое сотрудников обладали хорошими речевыми навыками и могли читать по губам. Сейчас все стараются говорить и общаться, и им это хорошо удается. Они — неотъемлемая часть нашей команды».

Материал предоставлен проектом "+1".