Суд ЕС приравнял живые организмы с отредактированным геномом к ГМО-продуктам

Растения и животные с геномом, отредактированным по технологии Crispr-Cas9, теперь будут регулироваться в Европейском союзе теми же нормами, что и генетически модифицированные организмы (ГМО). Такое решение принял Европейский суд, завершив десятилетию дискуссию о том, что можно считать ГМО, сообщает The Guardian

Процесс был инициирован французским сельскохозяйственным профсоюзом Confédération Paysanne, его представители утверждают, что новая технология мутагенеза может быть потенциально опасна. В начале июля в журнале Nature было опубликовано исследование, установившее, что технология Crispr-Cas9 может вызвать значительно большие генетические искажения, чем предполагалось ранее.

Постановлением суда остались довольны представители Greenpeace. По мнению представительницы европейского отделения Greenpeace, Франчески Ахтерберг, решение суда показывает, что для ЕС защита окружающей среды и здоровья человека приоритетна.

Как отмечает The Guardian, решение наносит удар по технологическим компаниям, занимающимися генетическими исследованиями и производством ГМО. По словам директора Европейской ассоциации биотехнологов EuropaBio Бита Спета, на исследования и разработки в области редактирования генома налогоплательщики и промышленность потратили миллиарды евро, однако теперь существует риск, что все эти деньги не попадут европейским фермерам.

С защитниками природы также не согласны ученые. Профессор Джонатан Нейпир, возглавляющий полевые испытания ГМО в Великобритании , не одобрил решение суда, назвав его «отсталым шагом».

"Это очень печальный результат, который будет препятствовать европейским инновациям, развитию и научным достижениям. Классификация организмов с отредактированным геномом, как ГМО, может захлопнуть дверь этой революционной технологии", — цитирует The Guardian ученого.

России с 4 июля 2016 г. действует запрет на выращивание и разведение ГМО. Таковым считаются семена растений, «генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии и которые содержат генно-инженерный материал, внесение которого не может являться результатом природных (естественных) процессов, за исключением посева (посадки) таких семян при проведении экспертиз и научно-исследовательских работ».

Как объяснил "+1" кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института передачи информации РАН Александр Панчин , крупные медицинские и научные организации во всем мире придерживаются единой позиции: существенной разницы между ГМО и неГМО с точки зрения безопасности нет.

В вопросе безопасности у модифицированных и обычных организмов паритет, однако окружающую среду ГМО могут даже защищать. Такие организмы можно запрограммировать на устойчивость к засухам, морозам, насекомым, большую урожайность или терпимость к сорнякам. Это позволит снизить использование гербицидов, пестицидов и удобрений, а также распахивать меньше земель.

"С одной стороны я бы вообще отказался от термина ГМО, потому что он не информативный. Если необходимо честно информировать потребителя, то лучше рассказать о конкретных свойствах конкретного сорта, а не о том, каким методом он получен. Ведь любым методом можно получить как токсичное, так и полезное растение", — резюмировал Александр Панчин.

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