Изменение климата поставило под угрозу образ жизни ковбоев из США в седьмом поколении

Журналист The New York Times и обладатель Пулитцеровской премии Джон Бранч выпустил книгу The Last Cowboys ("Последние ковбои"). Произведение описывает историю семьи Райтов — скотоводов и наездников родео в седьмом поколений, которые из-за стремительной урбанизации, развития туризма и изменения климата рискуют лишиться земель, занятых их предками 150 лет назад. Проблемы, с которыми сталкиваются ковбои в современной Америке, Бранч осветил в интервью изданию National Geographic.

Ранчо семьи Билла Райта располагается в стране красных скал (Red Rock Country) в штате Юта. Местность представляет собой высокогорную пустыню с редким травяным покровом. Последние десять лет пруды, в которых обычно скапливается талая вода с гор, быстро пересыхают. И в периоды без осадков местные фермеры сталкиваются с острой нехваткой корма для животных. Дефицит пищи, в свою очередь, сказывается на репродуктивных способностях скота.

"В обычный год Билл закрыл бы коров с несколькими быками, и спустя девять месяцев и десять дней (период вынашивания теленка), 90% телок дали бы потомство. Но в условиях засухи и дефицита пищи циклы нарушаются. Показатель в 90% падает, что осложняет бизнес", — пояснил Бранч National Geographic

Помимо климатических изменений, скотоводам угрожают земельная и природоохранная политика, а также туристический бизнес. Как и большинство местных скотоводов, под выпас скота Билл арендует земли у федеральных властей. Это выходит дешевле, чем покупка участка. Правительство предлагает справедливые цены. Однако существует риск, что в будущем власти посчитают, что арендованная земля не выдерживает поголовье скота и обяжут фермера вполовину сократить стадо, или передадут земли добывающим предприятиям или иным организациям.

Бранч приводит в пример историю, произошедшую со скотоводом Клайвеном Банди из штата Невада . «Федеральное правительство сказало фермеру: „Вы больше не можете разводить скот на данной территории, так как нам необходимо защищать пустынного западного гофера (вымирающий вид сухопутной черепахи). Больше 20 лет Банди сопротивлялся и получал штрафы. В конце концов к нему пришли со словами: „Вы должны $1 млн в виде неоплаченных штрафов, мы собираемся убрать ваш скот с этих земель“. Тогда туда приехали люди со всей страны, чтобы с оружием в руках защищать земли Банди“, — рассказал журналист.

Так как земли Билла граничат с Национальным парком Зайян, который ежегодно посещают 4 млн человек, фермер опасается, что парк будет расширяться за счет арендованных им федеральных земель. Скотоводу периодически звонят девелоперы, которые хотят выкупить живописные территории под строительство жилищных комплексов и отелей.

»Он испытывает давление и со стороны природоохранных организаций, — добавил Бранч. — Они приходят и говорят: «У нас есть трастовый фонд и можем дать вам определенное количество денег, если вы подпишите контракт, в котором говорится, что вы никогда не отдадите землю девелоперам. Тогда мы позволим вам сохранить эту землю». Он постоянно решает, что же ему делать", — заключил журналист, заметив, что главный вопрос, на который предстоит ответить фермеру сегодня: взять деньги и переехать на новое место или сохранить фамильные земли, где выросло не одно поколение Райтов.

Ковбои и скотоводы являются фундаментальной частью экономического и социального наследия Юты. По данным департамента сельского хозяйства и продовольствия Юты, животноводством занимаются в 25 из 29 округов штата. Сектор оценивается в $1 млрд в год и остается самым прибыльным сельскохозяйственным направлением в регионе.

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