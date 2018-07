Изменение климата поставило под угрозу образ жизни ковбоев из США в седьмом поколении 

Журналист The New York Times и обладатель Пулитцеровской премии Джон Бранч выпустил книгу The Last Cowboys ("Последние ковбои"). Произведение описывает историю семьи Райтов — скотоводов и наездников родео в седьмом поколений, которые из-за стремительной урбанизации, развития туризма и изменения климата рискуют лишиться земель, занятых их предками 150 лет назад. Проблемы, с которыми сталкиваются ковбои в современной Америке, Бранч осветил в интервью изданию National Geographic.