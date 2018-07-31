Джада Пинкетт-Смит похвасталась стальным прессом

Все семейство Смитов сейчас наслаждается отдыхом на яхте в Италии , и только Уилл расслабиться не может, переживая насчет количества подписчиков. Он выложил на своей страничке в Instagram видео, где достает каждого члена семьи, включая супругу Джаду, дочь Уиллоу и сына от первого брака Трея.

«Джада, позируй! Прямо сейчас покажи себя для моего инстаграм-аккаунта! Это прибавит мне фолловеров. Уиллоу! Трей! А ну-ка выглядите хорошо!» — требует Уилл, на что Джада закатывает глаза и качает головой, а сонная Уиллоу со смехом отмахивается от отца.

Правда, показать себя во всей красе Джада все же согласилась — но не ради подписчиков мужа, а для своих. «После того как Уилл Смит представил меня сумасшедшей в предыдущем видео, я должна была ему чем-то ответить», — подписала она фото, на котором кокетливо позирует в лимонном бикини и демонстрирует убедительный пресс и точеные ноги. В свои 46 Джада то и дело заставляет поклонников недоумевать, как ей удается держать себя в столь превосходной форме, однако она неизменно утверждает: весь секрет в психологической установке, которая заключается в восприятии еды как «топлива», а не как источника наслаждения. Засчитано!

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