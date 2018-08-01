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Самозанятых россиян выведут из сферы регулирования ТК
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Самозанятых россиян выведут из сферы регулирования ТК 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Минтруд предложил вывести деятельность самозанятых граждан из сферы регулирования трудового законодательства, следует из проекта документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Изменения в будущем могут затронуть только самозанятых, не оформлявшихся как индивидуальные предприниматели, передает РИА «Новости».
В документе отмечено, что речь идет о таких видах деятельности, как репетиторство, уборка и уход за детьми, которые в настоящее время попадают под сферу действия трудового законодательства, но часто подобная деятельность ведется без оформления отношений.
В результате этого работодатель фактически не может заключить трудовой договор, уплатить страховые взносы или оформить свидетельство пенсионного страхования.
По мнению Минтруда, это свидетельствует о необходимости внесения изменений в законодательство Напомним, 9 июля Министерство труда и социальной защиты России приступило к разработке законопроекта об определении правового статуса самозанятых граждан.
Между тем, Минфин предлагает ввести отдельный налог для самозанятых граждан — на профессиональный доход. Глава ведомства Антон Силуанов говорил, что данный налог призван помочь получить гражданам официальный статус, а не увеличить поступления в бюджет.
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