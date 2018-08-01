Самозанятых россиян выведут из сферы регулирования ТК

Минтруд предложил вывести деятельность самозанятых граждан из сферы регулирования трудового законодательства, следует из проекта документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения в будущем могут затронуть только самозанятых, не оформлявшихся как индивидуальные предприниматели, передает РИА «Новости»

В документе отмечено, что речь идет о таких видах деятельности, как репетиторство, уборка и уход за детьми, которые в настоящее время попадают под сферу действия трудового законодательства, но часто подобная деятельность ведется без оформления отношений.

В результате этого работодатель фактически не может заключить трудовой договор, уплатить страховые взносы или оформить свидетельство пенсионного страхования.

По мнению Минтруда, это свидетельствует о необходимости внесения изменений в законодательство Напомним, 9 июля Министерство труда и социальной защиты России приступило к разработке законопроекта об определении правового статуса самозанятых граждан.