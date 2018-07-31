Минтруд предлагает исключить самозанятых из сферы регулирования трудового законодательства

МОСКВА , 31 июля. / ТАСС /. Минтруд предлагает вывести самозанятых из сферы действия трудового законодательства. Соответствующий законопроект ведомства опубликован во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

"Предлагается внесение поправок в Трудовой кодекс РФ в части исключения деятельности самозанятых и работодателей — физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, из предмета регулирования трудового законодательства. В настоящее время законопроект находится на общественном обсуждении и проходит процедуру оценки регулирующего воздействия", — сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минтруда.

В пресс-службе отметили, что сегодня в рамках исполнения поручений президента и правительства РФ по определению правового статуса самозанятых граждан федеральными органами исполнительной власти осуществляется подготовка комплексных изменений в законодательство, в которой принимает участие Минтруд России. «Так, Минюстом России осуществляется подготовка изменений в части определения правового статуса самозанятых граждан, Минфином России — подготовка изменений в части упрощения регистрации данной категории граждан, предоставления налоговых льгот и т. п.», — указали в ведомстве.

Учитывая комплексный характер рассматриваемой проблемы, наряду с этими изменениями необходимо внести поправки и в трудовое законодательство, в связи с чем и подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (по вопросам совершенствования правового регулирования трудовых отношений отдельных категорий работников), пояснили в Минтруде.

В министерстве подчеркнули, что в настоящее время деятельность граждан, оказывающих частные услуги по присмотру и уходу за детьми и больными, услуги по репетиторству, по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства и др., являются предметом регулирования трудового законодательства РФ. Однако, как правило, эта деятельность ведется без соответствующего оформления отношений, при этом фактически отсутствует надлежащий контроль за соблюдением трудового законодательства в отношении этой категории лиц.

"Это обусловлено тем, работодатель фактически не может нести обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации (заключение в письменной форме трудового договора, регистрация трудового договора с работником в органе местного самоуправления по месту жительства в соответствии с регистрацией), уплата страховых взносов и других обязательных платежей, оформление страховых свидетельств государственного пенсионного страхования для лиц, поступающих на работу впервые)", — заключили в Минтруде.