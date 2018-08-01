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Эксперт: закон о самозанятых должен предусмотреть вопросы выплаты им пенсий и пособий
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Эксперт: закон о самозанятых должен предусмотреть вопросы выплаты им пенсий и пособий 

ТАСС 38 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Разрабатываемый закон о самозанятых должен прояснить механизм выплаты им пенсий и пособий по безработице. Такое мнение высказал в среду ТАСС проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.
31 июля Минтруд опубликовал законопроект, согласно которому самозанятых граждан предлагается вывести из сферы действия трудового законодательства. В ведомстве сообщили, что это только часть готовящихся изменений в законодательство об этой категории граждан. Так, Минюстом осуществляется подготовка изменений в части определения правового статуса самозанятых граждан, Минфином — в части упрощения регистрации данной категории граждан и предоставления налоговых льгот.
"Новые нормы закона должны будут прояснить порядок взаимоотношений самозанятых с Пенсионным фондом России (ПФР) , их участие в пенсионной системе, порядке уплаты взносов в Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования. Должны быть разъяснены вопросы о том, как такой человек может получить доступ к пособию по безработице, если он прекратил свою деятельность", — отметил Сафонов, который в 2007-2012 годах занимал пост замминистра здравоохранения и соцразвития.
По его словам, решение о выводе самозанятых из сферы регулирования трудового законодательства связано с тем, что в отношении таких лиц «не надо думать о легализации и социальных платежах». «Гораздо проще передать эту ответственность налоговой службе, поскольку самозанятые будут рассматриваться как предприниматели. Для Минтруда этот законопроект имеет большие плюсы: передача ответственности на Федеральную налоговую службу и на самих самозанятых», — считает эксперт.
До конца 2018 года в России действуют налоговые каникулы для граждан, которые сами обеспечивают себе доход. От налогов освободили три категории самозанятых россиян: домработниц, сиделок и репетиторов. Этим категориям было разрешено работать без регистрации юридического лица или получения статуса индивидуального предпринимателя. Согласно действующему законодательству, самозанятые граждане к концу года должны будут определиться: они могут прекратить заниматься своей деятельностью, стать индивидуальными предпринимателями или уплачивать НДФЛ по ставке 13%.
1 августа глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что правительство РФ обсуждает возможность освобождения самозанятых граждан от страховых взносов в ПФР. В свою очередь глава Минтруда Максим Топилин ранее заявлял, что в России порядка 15 млн самозанятых, за которых не уплачиваются взносы.
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