Эксперт: закон о самозанятых должен предусмотреть вопросы выплаты им пенсий и пособий

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Источник: суд в Москве 1 августа рассмотрит дело в отношении Тимати и Егора Крида

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