Студенты из Минска приехали восстанавливать Федоровский городок в Пушкине 

В прошлом году белорусские бойцы работали на стройке Академии танца Бориса Эйфмана. Они вместе с электриками протягивали кабели, демонтировали старую плитку, устанавливали строительные леса. В 2017 году в Петербург приехали 15 человек — студенты двух лучших технических вузов Минска: БГУИР и БНТУ. Эти 15 человек образовали совместный строительный отряд имени Героя СССР Василия Мичурина. 31 июля 2018 года они приехали в Петербург тем же составом.
В этом году ребята будут заняты на реставрации садово-парковых сооружений, дворцов и прилегающих территорий, им доверят отделочные работы, земляные работы, работы по благоустройству Федоровского городка в Пушкине.