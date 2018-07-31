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Студенты из Минска приехали восстанавливать Федоровский городок в Пушкине
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Студенты из Минска приехали восстанавливать Федоровский городок в Пушкине 

Ревизор.ru 22 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
В прошлом году белорусские бойцы работали на стройке Академии танца Бориса Эйфмана. Они вместе с электриками протягивали кабели, демонтировали старую плитку, устанавливали строительные леса. В 2017 году в Петербург приехали 15 человек — студенты двух лучших технических вузов Минска: БГУИР и БНТУ. Эти 15 человек образовали совместный строительный отряд имени Героя СССР Василия Мичурина. 31 июля 2018 года они приехали в Петербург тем же составом.
В этом году ребята будут заняты на реставрации садово-парковых сооружений, дворцов и прилегающих территорий, им доверят отделочные работы, земляные работы, работы по благоустройству Федоровского городка в Пушкине.
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