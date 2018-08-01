ЕК проверит законность бельгийского «сбора на безопасность» для журналистов

БРЮССЕЛЬ , 1 августа. / ТАСС /. Еврокомиссия не поддержала введение Бельгией сбора в €100 в год с аккредитованных при институтах ЕС журналистов на оплату их проверки спецслужбами и объявила о своей готовности проверить этот закон на предмет соответствия европейским нормам. Об этом заявила в среду официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

"Нам не нравится этот закон, Еврокомиссия не намерена принимать ничего подобного, — подчеркнула она. — Еврокомиссия готова проверить этот закон [на соответствие нормам ЕС], с запросом о такой проверке может обратиться любая структура или частное лицо". Этот бельгийский закон, о котором стало известно во вторник, уже осудили союз журналистов Бельгии и Ассоциация иностранной прессы Брюсселя.

Согласно опубликованной во вторник пресс-службой Европейского совета инструкции по аккредитации на плановый саммит ЕС в Брюсселе 18 октября, постоянно проживающие в Бельгии журналисты отныне будут платить сбор в размере €100 в год за прохождение «контроля безопасности», который в частности включает регулярную проверку досье журналистов на предмет выявления фактов их возможных контактов с иностранными спецслужбами. В случае появления таких подозрений журналист лишается возможности получить аккредитацию, пока бельгийские контрразведчики не убедятся в его невиновности.

"Для представителей СМИ, имеющих бельгийское гражданство или постоянно проживающих в Бельгии (более 183 дней в году — прим. ТАСС), новый бельгийский закон предусматривает взнос в €50 за каждого сотрудника, проходящего проверку безопасности. Результаты проверки безопасности журналистов действительны в течение шести месяцев. Счет будет автоматически направлен работодателю при аккредитации или самому журналисту, если бельгийские власти не имеют банковских данных его СМИ", — говорится в документе.

Дискриминация или безопасность?

В Брюсселе на постоянной основе живут и работают порядка 1,4 тыс. иностранных журналистов, профессионально освещающих деятельность институтов Евросоюза. Саммиты глав государств и правительств ЕС проводятся в среднем пять раз в год, не считая неформальных встреч. Примечательно, что журналисты, которые приезжают в Брюссель из других государств для освещения европейских саммитов, под действие этого сбора не попадают. Именно этот факт, который создает дискриминационные условия для постоянно работающих сотрудников СМИ в Брюсселе, намерены использовать журналистские организации, чтобы опротестовать появление этого закона.

Бельгия как страна, где размещены институты ЕС и НАТО , официально отвечает за обеспечение их безопасности, получая на это специальные дотации от обеих организаций. Однако Брюссель в последние годы неоднократно заявлял о повышающемся бремени расходов на проверки безопасности, которые должны проходить все вновь прибывающие журналисты и которые повторяются раз в полгода на постоянной основе в отношении каждого сотрудника СМИ, запросившего аккредитацию на встречи глав государств Евросоюза.

"Для представителей СМИ, имеющих бельгийское гражданство или постоянно проживающих в Бельгии (более 183 дней в году — прим. ТАСС), новый бельгийский закон предусматривает взнос в €50 за каждого сотрудника, проходящего проверку безопасности. Результаты проверки безопасности журналистов действительны в течение 6 месяцев. Счет будет автоматически направлен работодателю при аккредитации, или самому журналисту, если бельгийские власти не имеют банковских данных его СМИ", — говорится в документе.