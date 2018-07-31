Городские службы убрали подъезд после обращения жителя

Городские службы провели уборку подъезда в доме 6 корпус 1 на Булатниковской улице после обращения местного жителя на портал «Наш город» в понедельник, 30 июля.

Пользователь Алексей Тепляков пожаловался на мусор, который лежит на лестничном пролете. Житель подъезда прикрепил фотографию лестницы и попросил решить проблему.