Городские службы убрали подъезд после обращения жителя 

Городские службы провели уборку подъезда в доме 6 корпус 1 на Булатниковской улице после обращения местного жителя на портал «Наш город» в понедельник, 30 июля.
Пользователь Алексей Тепляков пожаловался на мусор, который лежит на лестничном пролете. Житель подъезда прикрепил фотографию лестницы и попросил решить проблему.
Ответ от имени главы управы Ольги Андрияновой был дан в установленный срок, 31 июля. Она сообщила, что работы по уборке подъезда были проведены, а ответственному за это сотруднику сделали предупреждение. Фотографии, приложенные к ответу, подтверждают, что подъезд находится в удовлетворительном состоянии.