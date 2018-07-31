На фестивале «Времена и эпохи» покажут полномастшабные модели исторических кораблей и лодок 

Москвичам предложили изучить мировую историю через историю морских путешествий и транспортных средств. Так, с 10 по 22 августа на площадках фестиваля «Времена и эпохи» все желающие смогут посмотреть восемь полноразмерных моделей исторических кораблей и лодок и даже поучаствовать в их строительстве.
Главным украшением локации «Верфь викингов» на Чистопрудном бульваре станет одиннадцатиметровая реплика ладьи викингов. Кроме того, там построят еще два исторических плавсредства: трехметровую лодку-«долбленку» (такие лодки изготавливают из цельного ствола дерева) и модель старинной деревянной лодки, найденной археологами в местечке Арбю.
Фестиваль «Времена и Эпохи» в этом году охватит 30 площадок на 13 дней, с 10 по 22 августа. В Черемушках праздник пройдет впервые, возле станции метро «Новые Черемушки», на Профсоюзной улице, владение 41. Подробнее о площадках фестиваля «Времена и Эпохи» смотрите на официальном сайте.