На фестивале «Времена и эпохи» покажут полномастшабные модели исторических кораблей и лодок

Москвичам предложили изучить мировую историю через историю морских путешествий и транспортных средств. Так, с 10 по 22 августа на площадках фестиваля «Времена и эпохи» все желающие смогут посмотреть восемь полноразмерных моделей исторических кораблей и лодок и даже поучаствовать в их строительстве.

Главным украшением локации «Верфь викингов» на Чистопрудном бульваре станет одиннадцатиметровая реплика ладьи викингов. Кроме того, там построят еще два исторических плавсредства: трехметровую лодку-«долбленку» (такие лодки изготавливают из цельного ствола дерева) и модель старинной деревянной лодки, найденной археологами в местечке Арбю.