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Друзья спасенного российского альпиниста рассказали подробности его эвакуации с горы
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Названы имена убитых россиян в Африке

Друзья спасенного российского альпиниста рассказали подробности его эвакуации с горы 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
При содействии посольства Российской Федерации в Пакистане удалось привлечь авиацию. Это стало решающим фактором в деле спасения альпиниста.
Российского альпиниста Александра Гукова, застрявшего в пакистанских горах спасли чудом. Его друг и коллега Виктор Коваль сегодня рассказал подробности спуска альпиниста на землю, который превратился в настоящую спецоперацию с привлечением авиации.
Александр остался один на горе Латок-1, после гибели своего напарника. У спортсмена не оказалось с собой ни еды, ни воды, ни средств для самостоятельного спуска. Спасатели рассматривали все возможные варианты эвакуации альпиниста с горы. От идеи добираться до потерпевшего с земли отказались сразу, рассказывает Виктор. Восхождение заняло бы минимум неделю. Этого времени у замерзающего на высоте более шести километров не было.
Когда погода позволила в небо подняли вертолет. Гукова обнаружили на отвесной гранитной стене и эвакуировали с помощью специального троса который он пристегнул к своему карабину на поясе.
Гора Лоток-1 является сложнейшей для восхождения и до сих пор непокоренной вершиной. В течении последних 40 лет ее регулярно и безуспешно штурмуют лучшие скалолазы планеты. По оценкам специалистов сложность восхождения обусловлена многими причинами. Во-первых гора высокая, более семи тысяч метров. Во-вторых перепад высот у самой вершины три километра. Часто с горы сходят снежные лавины и камнепады.
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