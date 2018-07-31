Друзья спасенного российского альпиниста рассказали подробности его эвакуации с горы

При содействии посольства Российской Федерации Пакистане удалось привлечь авиацию. Это стало решающим фактором в деле спасения альпиниста.

Российского альпиниста Александра Гукова, застрявшего в пакистанских горах спасли чудом. Его друг и коллега Виктор Коваль сегодня рассказал подробности спуска альпиниста на землю, который превратился в настоящую спецоперацию с привлечением авиации.

Александр остался один на горе Латок-1, после гибели своего напарника. У спортсмена не оказалось с собой ни еды, ни воды, ни средств для самостоятельного спуска. Спасатели рассматривали все возможные варианты эвакуации альпиниста с горы. От идеи добираться до потерпевшего с земли отказались сразу, рассказывает Виктор. Восхождение заняло бы минимум неделю. Этого времени у замерзающего на высоте более шести километров не было.

Когда погода позволила в небо подняли вертолет. Гукова обнаружили на отвесной гранитной стене и эвакуировали с помощью специального троса который он пристегнул к своему карабину на поясе.

Гора Лоток-1 является сложнейшей для восхождения и до сих пор непокоренной вершиной. В течении последних 40 лет ее регулярно и безуспешно штурмуют лучшие скалолазы планеты. По оценкам специалистов сложность восхождения обусловлена многими причинами. Во-первых гора высокая, более семи тысяч метров. Во-вторых перепад высот у самой вершины три километра. Часто с горы сходят снежные лавины и камнепады.