Ещё
В Воронеже новая магистраль соединит улицы Шишкова и Тимирязева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названы имена убитых россиян в Африке
Названы имена убитых россиян в Африке

В Воронеже новая магистраль соединит улицы Шишкова и Тимирязева 

Вести Воронеж 42 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
Закончить проектирование дороги планируется в 2019 году. Мэрия Воронежа приступила к разработке технического задания на проектирование дороги, соединяющей улицы Шишкова и Тимирязева, рассказали в администрации города во вторник, 31 июля. Ожидается, что проект подготовят ко второй половине 2019 года. Новая магистраль позволит разгрузить Московский проспект. В 2018 году городские власти рассчитывают провести торги по определению компании-проектировщика, а к середине 2019 года получить проект магистрали с положительным заключением госэкспертизы. Стоимость проекта ориентировочно составит 10 млн рублей. Большую часть этих расходов — 75% — возьмут на себя АО «ДСК», ООО «Выбор» и «Группа компаний Хамина», активно застраивающие эту территорию. При этом строительство дороги потребует вложения 200-250 млн рублей. Новая магистраль позволит горожанам попадать с улицы Шишкова на Тимирязева, минуя Московский проспект и улицу Ломоносова и тем самым разгрузить их. Проектирование этой дороги, предусмотренной в Генплане, принятом в 2008 году, планировалось начать ещё в 2015 году, а строительство — в 2016-м, однако средств не нашлось. В мае 2018 года прокуратура потребовала от воронежских чиновников решить проблему вечных пробок на улице Шишкова. Как сообщили в ведомстве, за последние четыре года в Северном микрорайоне построили десятки новых домов, и численность населения настолько выросла, что дороги перестали справляться с потоками автомобилей. Прокуратура потребовала от городской администрации спроектировать новую дорогу, которая свяжет улицы Шишкова и Тимирязева. Елена Гончарова
Вести Воронеж: последние новости
Воронежцам рассказали, сколько домов снесут ради дублёра Московского проспекта Новшества для водителей и путешественников. Что изменится в России с августа 2018 года В Воронежской области проверили, как соблюдаются права человека
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Африке убили россиян94
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России230
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки23
Лепс ударил Аллу Михееву30
Ждать недолго: когда кончится лето12
Видео
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение