В Воронеже новая магистраль соединит улицы Шишкова и Тимирязева 

Закончить проектирование дороги планируется в 2019 году. Мэрия Воронежа приступила к разработке технического задания на проектирование дороги, соединяющей улицы Шишкова и Тимирязева, рассказали в администрации города во вторник, 31 июля. Ожидается, что проект подготовят ко второй половине 2019 года. Новая магистраль позволит разгрузить Московский проспект. В 2018 году городские власти рассчитывают провести торги по определению компании-проектировщика, а к середине 2019 года получить проект магистрали с положительным заключением госэкспертизы. Стоимость проекта ориентировочно составит 10 млн рублей. Большую часть этих расходов — 75% — возьмут на себя АО «ДСК», ООО «Выбор» и «Группа компаний Хамина», активно застраивающие эту территорию. При этом строительство дороги потребует вложения 200-250 млн рублей. Новая магистраль позволит горожанам попадать с улицы Шишкова на Тимирязева, минуя Московский проспект и улицу Ломоносова и тем самым разгрузить их. Проектирование этой дороги, предусмотренной в Генплане, принятом в 2008 году, планировалось начать ещё в 2015 году, а строительство — в 2016-м, однако средств не нашлось. В мае 2018 года прокуратура потребовала от воронежских чиновников решить проблему вечных пробок на улице Шишкова. Как сообщили в ведомстве, за последние четыре года в Северном микрорайоне построили десятки новых домов, и численность населения настолько выросла, что дороги перестали справляться с потоками автомобилей. Прокуратура потребовала от городской администрации спроектировать новую дорогу, которая свяжет улицы Шишкова и Тимирязева. Елена Гончарова