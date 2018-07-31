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Организаторы объяснили почему конкурс расчетов БЛА получил название «Соколиная охота»
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Организаторы объяснили почему конкурс расчетов БЛА получил название «Соколиная охота» 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В истории разных народов — славянских, тюркских, арабских и других — очень популярна была в древние времена охота с ловчей птицей.
Организаторы Армейских международных игр — 2018 в Казахстане объяснили, почему конкурс среди расчетов беспилотных летательных аппаратов (БЛА) получил название «Соколиная охота».
По словам главного судьи состязаний Болата Журабаева, в истории разных народов — славянских, тюркских, арабских и других — очень популярна была в древние времена охота с ловчей птицей. Она подразумевала не только подготовку человека и птицы, но и создание такой системы «человек — птица», когда они работали в единой связке. Охотниками с ловчей птицей становились самые сильные, умные и ловкие. Они должны были понять птицу, знать, как обращаться с ней, где и когда ее применять и на какого зверя.
«Мы посчитали, что название «Соколиная охота» наиболее полно отражает суть состязаний расчетов беспилотных летательных аппаратов, в которых также создается система «человек — беспилотник», — заключил Болат Журабаев.
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