Ещё
Навалили у церкви: в Ярославле святое место превращается в свалку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названы имена убитых россиян в Африке
Названы имена убитых россиян в Африке

Навалили у церкви: в Ярославле святое место превращается в свалку 

76.ru 45 минут назад
Фото: 76.ru
Свалку мусора устроили у церкви
Груда пакетов с мусором и разлетающиеся по ветру пластиковые обёртки — это не полигон «Скоково», а обычная остановка общественного транспорта в Ярославле. Такую с ужасом обнаружил ярославец в Заволжском районе.
— Вот такая остановка Тверицы, рядом с храмом, дополняет прекрасный вид на Стрелку, Успенский Собор и всю набережную! Что это? Новая Экологическая Политика? Раздельный сбор мусора? Новая контейнерная площадка? — задаётся вопросами Александр Торопов.
Действительно, уквально в 15 метрах от остановки находится церковь Зосимы и Савватия — единственная в Ярославской области, построенная во имя этих святых.
Ярославцы ждут транспорт в мусоре
На публикацию тут же откликнулся депутат областной думы Роман Фомичёв, обвинив в грязных завалах местных жителей.
— Ну да. Ну да. Обама раскидал. Может, это отсутствие воспитания прежде всего? — критично заметил депутат.
Спор разгорелся нешуточный. Одни приводили примеры, как ярославцы сами оставляют мусор там, где переполнено, а могли бы поискать другое место для него. Другие уверяют, что избежать таких ситуаций позволит вовремя очищенный мусорный контейнер.
В администрации Заволжского района пока выясняют, кто должен следить за чистотой на этой остановке.
В Ярославской области находят сотни стихийных свалок. Из-за заваленных помоек в Ростовском районе произошла экологическая катастрофа.
76.ru: последние новости
Страшная смерть мамы двоих детей: почему история гибели Анны Даниловой стала такой запутанной «Мне стыдно за своих сотрудников»: что будет с организаторами пыток в ярославской колонии В Ярославле волонтёры решили расчистить лес вокруг министерства Сатаны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Африке убили россиян94
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России230
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки23
Лепс ударил Аллу Михееву30
Ждать недолго: когда кончится лето12
Видео
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение