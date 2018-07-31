Навалили у церкви: в Ярославле святое место превращается в свалку

Свалку мусора устроили у церкви

Груда пакетов с мусором и разлетающиеся по ветру пластиковые обёртки — это не полигон «Скоково», а обычная остановка общественного транспорта в Ярославле . Такую с ужасом обнаружил ярославец в Заволжском районе.

— Вот такая остановка Тверицы, рядом с храмом, дополняет прекрасный вид на Стрелку, Успенский Собор и всю набережную! Что это? Новая Экологическая Политика? Раздельный сбор мусора? Новая контейнерная площадка? — задаётся вопросами Александр Торопов

Действительно, уквально в 15 метрах от остановки находится церковь Зосимы и Савватия — единственная в Ярославской области , построенная во имя этих святых.

Ярославцы ждут транспорт в мусоре

На публикацию тут же откликнулся депутат областной думы Роман Фомичёв , обвинив в грязных завалах местных жителей.

— Ну да. Ну да. Обама раскидал. Может, это отсутствие воспитания прежде всего? — критично заметил депутат.

Спор разгорелся нешуточный. Одни приводили примеры, как ярославцы сами оставляют мусор там, где переполнено, а могли бы поискать другое место для него. Другие уверяют, что избежать таких ситуаций позволит вовремя очищенный мусорный контейнер.

В администрации Заволжского района пока выясняют, кто должен следить за чистотой на этой остановке.

В Ярославской области находят сотни стихийных свалок. Из-за заваленных помоек в Ростовском районе произошла экологическая катастрофа.