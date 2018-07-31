Ещё
За месяц в офис «Мои документы» ЮЗАО поступило более восьми тысяч обращений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названы имена убитых россиян в Африке
Названы имена убитых россиян в Африке

За месяц в офис «Мои документы» ЮЗАО поступило более восьми тысяч обращений 

Мои Черемушки 47 минут назад
Фото: Мои Черемушки
Прошел уже месяц, как в Юго-Западном округе открылся флагманский офис «Мои документы». Он стал первым флагманом в спальном районе: центр разместился на стыке двух районов, рядом с Новой Москвой, в трех минутах ходьбы от метро Теплый стан — в ТРЦ «Спектр».
С момента его открытия зафиксировано уже более восьми тысяч обращений. Причем большая часть из них — за регистрацией транспортного средства (произведено около двух тысяч регистрационных действий) — это одна из самых популярных и уникальных услуг. Также не остались без внимания москвичей и такие сервисы, как «Мое фото» и «Мой нотариус».
Напомним, место расположения флагманского офиса госуслуг выбрали сами горожане — за него высказались почти 60 процентов участников голосования в проекте «Активный гражданин». Центр работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Здесь открыто 50 окон приема и работают 78 сотрудников.
Мои Черемушки: последние новости
В Москве на нескольких улицах ограничат движение На пленэре в Черемушках нарисовали город будущего Как быстро и недорого запустить интернет-магазин расскажут бизнесменам в Черемушках
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Африке убили россиян94
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России230
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки23
Лепс ударил Аллу Михееву30
Ждать недолго: когда кончится лето12
Видео
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение