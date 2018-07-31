За месяц в офис «Мои документы» ЮЗАО поступило более восьми тысяч обращений

Прошел уже месяц, как в Юго-Западном округе открылся флагманский офис «Мои документы». Он стал первым флагманом в спальном районе: центр разместился на стыке двух районов, рядом с Новой Москвой , в трех минутах ходьбы от метро Теплый стан — в ТРЦ «Спектр».

С момента его открытия зафиксировано уже более восьми тысяч обращений. Причем большая часть из них — за регистрацией транспортного средства (произведено около двух тысяч регистрационных действий) — это одна из самых популярных и уникальных услуг. Также не остались без внимания москвичей и такие сервисы, как «Мое фото» и «Мой нотариус».

Напомним, место расположения флагманского офиса госуслуг выбрали сами горожане — за него высказались почти 60 процентов участников голосования в проекте «Активный гражданин». Центр работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Здесь открыто 50 окон приема и работают 78 сотрудников.