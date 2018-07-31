Судебный департамент Самарской области отметил юбилей

Днем создания Управления принято считать 21 июля 1998 года. До этого времени за материально-техническое и кадровое обеспечение деятельности судов отвечало Министерство юстиции и его территориальные органы, хотя по общепринятым международным стандартам подобное смешение власти судебной и исполнительной недопустимо.

8 января 1998 года президент РФ подписал Федеральный закон «О судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации». 21 июля Управление в Самарской области возглавила Лидия Вербицкая.

"С первых дней создания Управления основными направлениями его работы стало осуществление беспрепятственного доступа граждан к правосудию и максимальная прозрачность судопроизводства, — отметил глава региона Дмитрий Азаров . — За 20 лет вам удалось добиться значимых успехов. Управлением была проделана большая организационная работа по становлению мировой юстиции. Это позволило впервые в Российской Федерации достичь соглашения законодательной и исполнительной власти по созданию отдела по работе с мировыми судьями".

А начиналось все со скромного офиса в здании на ул. Самарская, 203Б, где Управление в малом составе и при условии ограниченного финансирования организовывало работу всей судебной системы региона. Сегодня на балансе Управления числятся уже 52 здания, отвечающие всем современным требованиям.

"Управление уделяет очень большое значение доступу маломобильных граждан в здания суда, почти везде есть пандусы либо специальные кнопки", — рассказала начальник отдела капитального строительства, эксплуатации зданий и управления недвижимостью ведомства Виктория Сульдяйкина.

Среди результатов работы Управления — упразднение 9 малосоставных судов. Их полномочия были переданы в смежные районные суды. Успешно реализуются требования Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

К 1 июля 2018 года для работы присяжных были подготовлены все здания судов. Всего же в судебной системе Самарской области сегодня работают 360 федеральных судей, 162 мировых и 7 военных.

"Важно отметить, что вами созданы надлежащие условия размещения и обеспечения деятельности федеральных судов Самарской области. Судья и их аппарат получили все необходимое для качественного осуществления правосудия по современным стандартам, с использованием всего комплекса информатизации и технологий, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Благодаря работе управления жители области имеют возможность в полной мере реализовать свои конституционные права на судебную защиту. Самое главное — вы стали эффективной командой профессионалов и единомышленников, сумевшей создать оптимальные условия для работы судов общей юрисдикции, независимого и квалифицированного правосудия".

Начальник ведомства Юрий Сафоненко получил Почетный знак губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской». К заслугам Юрия Сафоненко Дмитрий Азаров причислил то, что в Самарской области будет размещаться Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Конкуренты были серьезные — Казань , Нижний Новрогод, Саратов . «Мы эту конкуренцию выдержали. Юрия Николаевича хочу отдельно поблагодарить за его квалифицированные советы, которые он давал на всех этапах подготовки этого решения», — сказал руководитель Самарской области.

Замначальника Управления Виктория Сульдяйкина была отмечена Почетной грамотой губернатора Самарской области, еще 4 сотрудника ведомства получили благодарность главы региона. Кроме того, ветераны Управления получили награды от судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.