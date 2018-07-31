Как экстрасенс помог раскрыть загадочные убийства

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— Николай Алексеевич, чем объяснить, что после того, как Академия наук СССР прекратила исследование экстрасенсов и Институт радиотехники и электроники уволил исполнявшую должность старшего научного сотрудника Джуну, вы подняли брошенное знамя и на государственном уровне в силовых структурах начали заниматься темами, поныне называемыми лженаукой. У вас самого есть необъяснимые способности?

— Мой интерес к новому и неожиданному передался мне от предков. Мой дед лесоруб, отец строил теплоэлектростанции по всей стране, его именем названа улица в Дзержинске. Я — инженер-механик, по комсомольскому призыву пошел в органы безопасности, где практически все время находился на острие всего нового и передового, курировал, в частности, программы по изучению планет, международные полеты в космос, стыковку «Союза» и «Аполлона».

Но самое интересное, чем пришлось заниматься, оказалось связано с людьми, обладавшими даром передавать и считывать мысли, предвидеть будущее, диагностировать и лечить и другими удивительными способностями, не объяснимыми наукой.

— Что побудило вас, кроме интереса к неожиданному, заняться такими людьми? Назовите тех, кто повлиял на ваше решение заняться делами, считавшимися официально по меньшей мере предосудительными?

— Случилось два чрезвычайных происшествия в моей сфере. В течение небольшого промежутка времени убили двух высокопоставленных руководителей в оборонной промышленности. Первым погиб генеральный конструктор КБ среднего машино­строения в Самаре Игорь Бережной , занимавшийся лазер­ным оружием. Ему под видом коробки с лекарствами передали взрывное устройство. Бережной погиб в машине по дороге в аэропорт, когда вскрыл эту коробку. Убийство столь засекре­ченного и охраняемого лица оказалось совершенной неожиданностью, раньше КГБ с таким вызовом не сталкивался.

Не успели мы выделить главную версию преступления, как убивают главного инженера НПО «Астрофизика», сверхсекретного КБ в Подмосковье , тоже связанного с лазерной тематикой. Его вместе с любовницей, его секретаршей, зарезали в собственном доме. Кошмар! Естественная мысль: какая-то из иностранных разведок начала серию диверсий против создателей советского лазерного оружия.

Генеральным директором НПО оказался сын маршала Устинова, министра обороны. Сверху поступили самые жесткие команды, на раскрытие преступлений бросили колоссальные силы, привлекались самые сложные технические средства. Вскрыли попутно «алмазные дела», цеховые разборки, но на след убийц не вышли.

Неожиданно в КГБ мне сообщили, что в Ростове у них есть «секретное оружие» — человек, к которому они обращаются в самых трудных ситуациях, Валерий Валентинович Кустов . Он помогает раскрывать преступления.

Мы пригласили его в Москву и, соблюдая конспирацию, встретились в специально снятом номере гостиницы «Россия». И надо сказать, встреча с ним меня потрясла. До той поры я не видел демонстрации экстрасенсорных возможностей такого уровня. Кустов сел в дальний угол комнаты, мне предложил сесть в противоположный угол. Поднял руку и сказал: «Сейчас я начинаю на вас воздействовать». На расстоянии 5 метров я почувствовал мощный поток энергии — было такое впечатление, что мне в лицо бьет струя воздуха. Кустов сделал легкое движение, и поток сдвинулся, переместился в другую точку. Потом он развел руки, и я при дневном освещении явственно увидел, как из его кончиков пальцев идет излучение.

Мы попросили Валерия Валентиновича помочь нам. Были готовы ко всему: от действий иностранных разведок до террористических заговоров. Однако Кустов сказал, что ничего такого он не видит. Hо, по его мнению, оба преступления бытовые, основным мотивом стала ревность: в одном случае — личная, в другом — профессиональная. И Кустов описал, как они совершались.

Мы ему не поверили и преступления не раскрыли. Через несколько лет я встретился с одним из друзей погибшего главного инженера и от него узнал, что у секретарши был патологически ревнивый кавалер. Он и стал в одном лице и заказчиком, и исполнителем преступления. Прав оказался Кустов.

Поэтому мы пересмотрели свой подход ко второму нераскрытому преступлению. Провели в оперативном порядке его интерпретацию, и в точном соответствии с ней для этого убийства тоже открылось простое объяснение. Там конструктором была успешна завершена тема по белому лазеру. Но генеральный конструктор, который даже не участвовал в этом, оформил патент на свое имя. Обиженный сотрудник публично пообещал: «Я ему этого не прощу». И не простил. Вот так один экстрасенс дал лучшие результаты, чем весь следственный аппарат КГБ.

Кустов показывал невероятные результаты в биоэнергетическом целительстве. Однажды я пролил на ногу кипяток и получил ожог первой степени. Нога вспухла, страшные пузыри, жуткая боль. Кустов за два сеанса по три минуты снял боль. Вечером я разбинтовал ногу и ахнул: ожога не стало! В другой раз я попал в больницу с серьезными проблемами с желудком, меня готовили к операции. Валерий, почувствовав угрозу для моей жизни, прилетел в Москву, провел со мной один се­анс, и необходимость в операции отпала!

Материалы по многим проектам, в которых он был задействован, засекречены до сих пор.

Помимо раскрытия уголовных преступлений и лечения Валерий Кустов по нашим просьбам выявлял шпионов и указывал людей, занимавшихся диверсионной деятельностью…

Делал и то, что выглядит невероятным и неправдоподобным. Глава большого российского города принимал английскую делегацию в пору ненастья и попросил Кустова развеять тучи над городом в последний день их пребывания. Валерий попросил дать ему фотографию членов делегации. Одного из них назвал английским шпионом, который интересуется вопросами климатического оружия и не удержится спросить, как изменили погоду и кто это сделал. Кустов утром в последний день пребывания делегации сообщил главе города, что желание его исполнится. В ответ услышал утешение. «Валерий Валентинович, мы же понимаем, что вы не всесильны! Ничего, переживут и без солнца наши англичане». Но в 10 утра облака внезапно рассеялись по всему горизонту и открылось абсолютно чистое небо.

Делегация была в шоке. А главу города особенно поразил тот факт, что поднялся именно указанный на фотографии человек и задал вопрос: «Как вы этого добились? Кто это сделал?»

— Николай Алексеевич, о подобном случае рассказывала Джуна, уверявшая меня, что и она руками рассеивала облака, чему я не поверил. А по фотографиям, по голосу, записанному на пленку, диагностировал московский инженер-строитель Владимир Иванович Сафонов. Более того, он мог сообщить, кто снят на непроявленной пленке, чем болен человек, жив он или мертв. Мог Сафонов воздействовать на людей на расстоянии, менять их температуру, доказав это в Институте нормальной физиологии, о чем, когда не стало цензуры, я написал в газете.

— Мы сотрудничали с Владимиром Ивановичем, который познакомил нас со своим учителем Сергеем Вронским , и он сотрудничал с нами по оперативным вопросам. По воспоминанию генерал-майора Георгия Рагозина, в его присутствии, когда он служил офицером КГБ, пришел к Вронскому посетитель, искавший пропавшего племянника: «Мы уже уходили, но Вронский внезапно заволновался и попросил нас остаться. У посетителя был взгляд не столько пытливый, сколько бегающий. Вронский внимательно выслушал его рассказ о том, как пропал мальчик, как они, все родственники, волнуются и ищут его. А когда посетитель ушел, Вронский повернулся к нам и печально произнес: „Это и был убийца“. Он не ошибся. Сотрудники КГБ взяли дело в свои руки, провели следствие и установили: дядя и был убийца.

Среди всех известных мне феноменов, которые помогали много лет КГБ и ФСБ , звездой первой величины считаю Валерия Валентиновича Кустова. Когда один из руководителей КГБ обратился к нему с просьбой, не мог бы он помочь заболевшему на орбите космонавту, он выполнил просьбу. И вылечил его по фотографии в газете „Труд“ . Когда его спросили: „А американские экстрасенсы могут сделать то же самое?“, Кустов ответил, что могут, если человек на фото смотрит прямо в объектив — тогда информацию о нем легко считать! Его советом не пренебрегли. Через некоторое время космонавты, руководители государства и знаковые люди стали на официальных публичных фотографиях смотреть в сторону от объектива.

— Обладает ли Кустов даром предвидения, самым поразительным и не поддающимся измерениям, с которых, как известно, начинается наука?

— Чтобы ответить на этот вопрос, приведу рассказ Бориса Мыльникова, начальника на железнодорожном транспорте в Ростове-на-Дону, о предотвращенном террористическом акте, случившемся в России , когда преемником КГБ стала Федеральная служба безопасности (ФСБ). Эта история интересна тем, что информацию о злодеянии Кустов считал спонтанно, без предварительно поставленной ему задачи, во время разговора на совершенно другую тему. Вот что рассказал Борис Мыльников:

— В 2000 году окна моего кабинета выходили на городской вокзал. Как-то ко мне зашел Валерий Валентинович, у которого я тогда лечился. Говорим с ним о разных делах, и вдруг в процессе разговора он сменил тему: „Ты знаешь, я сейчас неожиданно снял информацию. Вот на том ме­сте, которое видно из твоего окна, террористы произведут взрыв, что спровоцирует крушение поезда. Это произойдет 14 или 24 марта нынешнего года“. Время было тяжелое: война в Чечне , такая угроза существовала постоянно, мы устраивали бесконечные дежурства. Игно­рировать информацию, даже полученную столь странным путем, было нельзя. Я поставил в известность органы ФСБ, и они сразу же подключились, устроили засаду. Со своей стороны, мы, железнодорожники, проверили все пути и организовали дополнительную охрану. И вот именно 14 марта в этом районе задержали с поличным двух террористов, которые закладывали взрывное устройство под железнодорожное полотно. Это страшное злодеяние так и не произошло благодаря тому, что Валерий Кустов вовремя снял нужную информацию. Тем самым были спасены жизни мно­жества людей.

— Кто кроме Валерия Кустова, сотрудничая с Комитетом государственной безопасности, не в лабораторных исследованиях, в реальных обстоятельствах проявил себя и добился результата, который нельзя ничем другим, кроме их дара, объяснить?

— Хочу рассказать об одной давней антитеррористической операции по освобождению заложников, где нам помог экстрасенс. Этот случай заслуживает быть приведенным в подробностях. То был фактически первый пример в истории, когда необъяснимые способности человека использовали спецслужбы для обезвреживания преступника, захватившего самолет, да еще с таким блестящим успехом! Этим экстрасенсом был Тофик Гасанович Дадашев, юрист по образованию, известный по выступлениям во многих городах страны с демонстрацией „психологических опытов“, которыми прославился Вольф Мессинг

Событие произошло в Баку 30 марта 1989 года. Там в 10 часов вечера приземлился самолет Ту-134А, летевший рейсом из Воронежа и захваченный в пути террористом. На его борту находилось около 50 пассажиров и члены экипажа, все они оказались заложниками. Преступник (позднее установили его имя — Станислав Скок) утверждал, что в самолете находятся два его сообщника и взрывное устройство. Он показывал сумку на плече с бомбой и держал руку на часах с вмонтированным в них пультом взрывателя. Скок требовал дозаправить самолет, передать ему полмиллиона долларов, значительную по тем временам сумму, и возможность вылететь в Пакистан

В аэропорт срочно прибыли руководители МВД Азербайджана , образовался штаб операции, и решили привлечь к ней всем бакинцам известного Тофика Дадашева. Его попросили убедить террориста подождать до 11 утра, когда доставят из Москвы полмиллиона долларов, которых в местном отделении Госбанка не оказалось. За ночь прилетела на аэродром группа спецназа „Альфа“. Тофик предложил представить его террористу „представителем МИДа “. На служебной машине сотрудник КГБ подвез Дадашева к хвосту самолета. И когда Скок выглянул в дверь, затеял с ним разговор, который сам и прервал через несколько минут. Погрозив преступнику пальцем, Тофик вернулся в машину и сказал сотруднику КГБ: „Мне ваши говорили, что у него бомба и сообщники, а я вижу, что это блеф. У него нет ни бомб, ни помощников“.

Свое решение доложил руководству штаба. Виктор Карпухин , командир „Альфы“, спросил: „Как быть? Он все время держит руку на пульте“. Недолго думая, Дадашев посоветовал затеять с ним разговор. По его предвидению, захватчик задумается, попросит закурить, отнимет руку от часов, чтобы зажечь спичку, тогда и надо его брать.

Вернувшись в штаб, генерал, Герой Советского Союза, обращаясь к экстрасенсу как к начальнику, отрапортовал: „Докладываю: я сделал все, что вы мне сказали. Он подпустил меня к себе, сам попросил сигарету, и в тот момент, когда прикуривал, мы его взяли“.

Именно знакомство с Валерием Кустовым и несколькими другими талантливыми экстрасенсами побудило меня инициировать государственную программу изучения экстрасенсорных явлений в России, несмотря на непризнание официальной наукой. Все факты и эксперименты, многим из которых я сам был свидетелем, убедили в существовании физических полей и принципов, еще не открытых физикой, но вполне реальных и пригодных для практического использова­ния. Их нужно и впредь изучать, не жалея сил и средств. Они откроют нам многие тайны мира.

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