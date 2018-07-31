Тела журналистов нашли рядом с обстрелянной машиной

Тела троих погибших мужчин в Центрально-Африканской республике были найдены рядом с обстрелянной машиной.

Как передает ТАСС, об этом рассказала представитель канцелярии генсека ООН Эри Канеко. При этом она сослалась на сообщение миротворцев ООН, патруль которых обнаружил погибших рядом с брошенным автомобилем на дороге к северу от Сибю в префектуре Кемо.

Александр Расторгуев был кинорежиссером-документалистом. Работал на ГТРК «Дон» и телеканале НТВ . На его счету более десятка лент, многие из них получили российские и международные награды.

Кирилл Радченко являлся телеоператором и фотографом. Работал в информационном агентстве Anna-news, а также в различных студиях видеопродакшена.