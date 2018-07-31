Эксперты пророчат заключение мирного договора между Россией и Японией

Переговорный формат «2+2» специально создан для обмена мнениями по актуальным темам для Азиатско-Тихоакеанского региона. По оценкам специалистов, эти переговоры, скорее всего, затянутся не на один день.

— Несмотря на сложные взаимоотношения, между Россией и Японией начинают отслеживаться положительные тенденции в налаживании отношений, — рассказывает политолог Александр Асафов. — Переговоры начинают переходить в конструктивное русло. Представители России и Японии ищут точки взаимопонимания и от этих встреч по-любому будет эффект, в том числе и экономический.

По мнению Асафова, политики поняли, что от конфронтации не будет никакой пользы. А вот от конструктивных решений — будет.

— Поэтому в ближайшее время, на мой взгляд, можно ждать реальных решений, — считает политолог. — И в первую очередь — заключения мирного договора, который не могут подписать со дня окончания Второй мировой войны.

Напомним, что Россия и Япония юридически находятся в состоянии войны, — между странами действует перемирие с неопределенным сроком, однако полноценного мирного договора с 1945 года так и не подписано. Японская сторона хочет увязать подписание договора с передачей под контроль Токио южных Курильских островов (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), которые Россия считает своей территорией по итогам Второй мировой войны.