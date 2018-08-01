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СМИ: в Краснодарском крае могут построить трассу до Сочи за 1,2 трлн рублей
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СМИ: в Краснодарском крае могут построить трассу до Сочи за 1,2 трлн рублей 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Игорь Агеенко/РИА «Новости»
Росавтодор разработал проект развития трассы Джубга — Сочи, реализация которого может обойтись в 1,2 трлн руб. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на три федеральных источника.
По данным издания, в самом Росавтодоре называют проект реконструкцией дороги. Он заключается в том, чтобы на месте серпантина построить новую четырехполосную скоростную трассу с двумя полосами в каждую сторону. Если проект будет реализован в полном объеме, то дорога от Джугби до Сочи на автомобиле займет около часа. Предполагается, что длина дороги составит 119,5 км, а примерная скорость движения — 120 км/ч.
"Идея в том, чтобы создать российский Лазурный берег, дать югу красивую, большую автодорогу, чтобы по побережью в кабриолете с ветерком можно было проехать", — сказал один из источников.
При этом он подчеркнул, что проезд для автомобилистов предполагается сделать бесплатным.
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