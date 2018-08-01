СМИ: в Краснодарском крае могут построить трассу до Сочи за 1,2 трлн рублей

Росавтодор разработал проект развития трассы Джубга — Сочи , реализация которого может обойтись в 1,2 трлн руб. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на три федеральных источника.

По данным издания, в самом Росавтодоре называют проект реконструкцией дороги. Он заключается в том, чтобы на месте серпантина построить новую четырехполосную скоростную трассу с двумя полосами в каждую сторону. Если проект будет реализован в полном объеме, то дорога от Джугби до Сочи на автомобиле займет около часа. Предполагается, что длина дороги составит 119,5 км, а примерная скорость движения — 120 км/ч.

"Идея в том, чтобы создать российский Лазурный берег, дать югу красивую, большую автодорогу, чтобы по побережью в кабриолете с ветерком можно было проехать", — сказал один из источников.

При этом он подчеркнул, что проезд для автомобилистов предполагается сделать бесплатным.