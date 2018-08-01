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На юге России могут построить дорогу за 1,2 трлн рублей
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На юге России могут построить дорогу за 1,2 трлн рублей 

BFM.RU 24 минуты назад
Фото: Кубанские Новости
Росавтодор разработал концепцию развития дороги в Краснодарском крае от Джубги до Сочи. Сейчас этот участок трассы А147 представляет собой двухполосный горный серпантин и работает на пределе пропускной способности, пишут «Ведомости».
Ведомство предлагает построить здесь новую четырехполосную скоростную трассу (по две полосы в каждую сторону). По предварительным подсчетам, стоимость проекта составит 1,2 трлн руб. в ценах 2017 г. Идея в том, чтобы создать на юге России местный Лазурный берег, рассказали изданию несколько федеральных чиновников.
В случае реализации проекта, добраться от Джубги до Сочи можно будет всего за час: длина трассы составит примерно 119,5 км. Проезд будет бесплатным для автомобилистов.
Сейчас на трассе Джубга — Сочи периодически наблюдаются автомобильные заторы, поскольку дорога проходит через населенные пункты. Новую дорогу предлагается построить в обход Туапсе, Сочи и поселка Лазаревское. Каждый такой обход обойдется от 130 до 200 млрд руб. с мостами и тоннелями.
Эксперты уже называют стоимость дороги рекордной — она почти вдвое больше, чем у маршрута Европа — Западный Китай. Кроме того, есть и другие более приоритетные проекты: например, реконструкция трассы М7 (Москва — Уфа) или трассы Скандинавия (от Санкт-Петербурга до границы с Финляндией). Эти участки соединяют экономические центры, а дорога Джубга — Сочи главным образом будет работать на нужды отдыхающих.
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