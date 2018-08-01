На юге России могут построить дорогу за 1,2 трлн рублей

Росавтодор разработал концепцию развития дороги в Краснодарском крае от Джубги до Сочи . Сейчас этот участок трассы А147 представляет собой двухполосный горный серпантин и работает на пределе пропускной способности, пишут «Ведомости»

Ведомство предлагает построить здесь новую четырехполосную скоростную трассу (по две полосы в каждую сторону). По предварительным подсчетам, стоимость проекта составит 1,2 трлн руб. в ценах 2017 г. Идея в том, чтобы создать на юге России местный Лазурный берег, рассказали изданию несколько федеральных чиновников.

В случае реализации проекта, добраться от Джубги до Сочи можно будет всего за час: длина трассы составит примерно 119,5 км. Проезд будет бесплатным для автомобилистов.

Сейчас на трассе Джубга — Сочи периодически наблюдаются автомобильные заторы, поскольку дорога проходит через населенные пункты. Новую дорогу предлагается построить в обход Туапсе , Сочи и поселка Лазаревское. Каждый такой обход обойдется от 130 до 200 млрд руб. с мостами и тоннелями.